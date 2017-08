Trump reacciona ante presuntas deserciones

El presidente Donald Trump aseguró ayer que el apoyo popular que tiene es más fuerte que nunca, a pesar de un reporte que reveló que altos dirigentes republicanos están mirando la contienda presidencial de 2020 sin él.

En una serie de tuits matutinos, el mandatario estadounidense dijo que "La base Trump es mucho más grande y fuerte que nunca antes (a pesar de algunos sondeos falsos de las Noticias Falsas)". Específicamente criticó al "fracasado @nytimes". The New York Times detalló los esfuerzos de algunos republicanos de cara a las futuras elecciones presidenciales, incluso al vicepresidente Mike Pence, quien a su vez negó querer buscar la presidencia dentro de tres años. La mala relación entre Trump y los republicanos no es nada nuevo ni inventado por "las falsas noticias". Durante las primarias del año pasado, el apoyo a los oponentes de Trump fue explícito de todo el establishment partidario, que vio como una pesadilla el triunfo interno del millonario.

Trump también tuiteó que está "trabajando duro" desde su club de golf privado en Nueva Jersey. Se mudó desde Washington mientras el sistema de aire acondicionado de la Casa Blanca está siendo reparado. Muchos estadounidenses creen que, en pleno verano, Trump se pasa unas vacaciones no oficiales jugando al golf en su propio club. El presidente planea ir a Nueva York la semana entrante para sostener "más reuniones", a la vez que toma sus vacaciones. Trump tuiteó ayer que viajaría a Nueva York para sostener algunas reuniones. No ha pasado una noche en su residencia en la Torre Trump desde que asumió el poder. La Casa Blanca dijo que mientras se encuentra en Nueva Jersey Trump se reunirá con varios secretarios del gabinete y con sus asesores principales.