Titular de una cámara de apelaciones elogia el fallo de condena contra Lula

El presidente del tribunal que analiza las apelaciones de los condenados en el proceso Lava Jato calificó la sentencia de nueve años y medio de prisión contra el ex presidente Lula da Silva como "irreprochable".

"Es técnicamente irreprochable, hizo un examen minucioso de las pruebas del sumario y va a entrar en la historia de Brasil", declaró el juez Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz en una entrevista con el diario "Estado de Sao Paulo sobre la sentencia que condenó al ex presidente po corrupción pasiva y lavado de dinero. "Me gustó, no lo voy a negar" puntualizó Flores Lenz, titular del Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de la ciudad de Porto Alegre, sobre el fallo condenatorio del juez Sergio Moro, responsable principal del Lava Jato y que tiene abierto otro proceso contra Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010. "Las pruebas de indicios lo son tanto como las demás", destacó el magistrado, debido a que la defensa sostiene que la sentencia de Moro está basada indicios.

Lula fue condenado en primera instancia por Moro por haber aceptado de la empresa OAS un soborno a través de la reforma de un departamento de tres pisos destinado a él en la ciudad de Guarujá, en la costa del estado de San Pablo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El TRF-4 es el tribunal de segunda instancia que juzga las apelaciones de la sentencias del tramo del Lava Jato que lleva Moro. La defensa del ex mandatario anunció que apelará el fallo de Moro, pero aún no presentó el recurso en el TRF-4. Lula fue además el jefe político de numerosos condenados por corrupción en el Lava Jato.