Tirón de orejas a los obispos: "No son políticos, son pastores"

Ante las críticas que surgieron en el seno del clero, en el ala más conservadora, frente a la paz con las guerrillas, el Papa advirtió ayer a los obispos colombianos que "no son técnicos ni políticos, son pastores", y les recordó que, en un país polarizado tras los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, "no sirven alianzas con una parte u otra". "Muchos pueden contribuir al desafío de esta nación, pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores", les advirtió con dureza el Pontífice a los religiosos, durante el segundo día de la visita a Colombia que inició el miércoles.

"Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto sagrario de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz del cielo que proclama «paz a los hombres amados por Dios»", les dijo el Pontífice a 130 obispos.

La Iglesia Católica colombiana siempre fue vista desde Roma como contraria a los acuerdos de paz.