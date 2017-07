"Tengo que ayudar a la OEA a dar espacio a las víctimas venezolanas"

Luis Moreno Ocampo concedió una entrevista a la agencia de noticias DPA. El jurista argentino destacó su imparcialidad, y apuntó que la OEA puede sentar con Venezuela un precedente en el manejo de conflictos a escala regional.

—¿Cuáles son su expectativas?

—Como fiscal de la CPI siempre extrañé una relación diferente con los organismos internacionales. La posibilidad que me da Almagro de ayudarlos a armar una conexión legal y razonable entre la función de la OEA, que es prevenir y controlar, y cómo eso puede incidir en un caso de la Corte es muy interesante.

—¿Ve usted indicios de lesa humanidad en Venezuela?

—Yo tengo que asegurar imparcialidad, ayudar en la OEA a dar el espacio institucional para que los que sienten afectados sus derechos —las víctimas venezolanas y también el gobierno— puedan presentar su información de forma objetiva y clara y que de ese modo se pueda transformar una discusión compleja en una discusión clara. Es fundamental entender que los crímenes de lesa humanidad están afuera de la agenda política. Nadie puede aceptar que por razones políticas se pueden cometer crímenes de lesa humanidad.

—¿Se puede comparar este caso con alguno?

—La ONU arma comisiones de investigación. La Liga Arabe armó una investigación sobre el caso palestino-israelí. Pero eran los expertos los que iban a buscar la información. Lo nuevo ahora es que llamamos a las personas que tienen la información a que vengan a la OEA. Eso no se hizo nunca.

—Usted ha hablado de institucionalizar este proceso.

—Sería importante que con la experiencia se arme un protocolo de acción por si hay otro caso futuro. Y que sea una forma en que la OEA marque un camino a la Unión Africana, la Liga Arabe e incluso a la Unión Europea. Que la región marque el liderazgo me parece muy importante.

—¿Ejerce la OEA el liderazgo en la crisis venezolana?

—La OEA y su secretario general están muy activos. Pero el caso no acaba de resolverse y la OEA tiene que refinar su repertorio de acciones. Ahora se va a tomar en cuenta y a usar la legislación internacional del siglo XXI. Es innovador.

—¿Cuál es su análisis de la situación en Venezuela?

—El conflicto es muy serio y es muy importante que encontremos salidas institucionales. Creo que la OEA es el ámbito internacional para eso. Podemos debatir si lo que ocurre en Venezuela son crímenes de lesa humanidad o no pero lo que no podemos debatir es si es aceptable que en las Américas alguien cometa crímenes de lesa humanidad para hacer política.