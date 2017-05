Reunión fallida en la Celac

En su confrontación con la OEA, Venezuela había pedido una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Esta se realizó ayer, pero no llegó a acuerdos sobre la crisis en Venezuela, debido a la ausencia de siete de los 33 países que la forman. El canciller anfitrión, el salvadoreño Hugo Martínez, aseguró que "los acuerdos en todas las instancias de la Celac se deben tomar por consenso", y por la ausencia de Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, "no se puede tomar resolución". Entre los ausentese, algunos "no contestaron" y otros argumentaron "razones de agenda" para no asistir. "Esperamos que la solución de Venezuela se encuentre en el marco de su Constitución", aseguró al inaugurar el cónclave.