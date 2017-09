Reino Unido baja el nivel de alerta por los atentados terroristas

Las autoridades británicas bajaron ayer el nivel de la amenaza terrorista, al considerar que otro ataque ya no es inminente gracias a los avances logrados por la policía en la incesante búsqueda de sospechosos y evidencias en relación al estallido de una bomba en un atestado vagón del metro de Londres el pasado viernes. El ataque dejó 30 heridos. Dos sospechosos han sido detenidos en procedimientos posteriores.

La secretaria del Interior, Amber Rudd, anunció la reducción del nivel de la amenaza terrorista horas después de que la policía londinense informara de la detención de un segundo sospechoso y el allanamiento de una segunda propiedad después del atentado del viernes.

Rudd advirtió que la investigación continuaba en marcha y que Gran Bretaña enfrenta todavía gran peligro, aun cuando el nivel de la amenaza terrorista pasó de "crítica" a "rigurosa". "Rigurosa significa aún que un ataque es altamente probable, así que hago un llamado a todos a que se mantengan vigilantes, pero no alarmados", agregó.

Los avances en las pesquisas fueron buena noticia para los usuarios del metro de Londres que tienen que ir a trabajar hoy en la mañana, mientras la policía se apresuraba a capturar a otros sospechosos antes de que puedan perpetrar otro atentado en la ciudad. Mark Rowley, que encabeza la operación policial antiterrorista, dijo que los usuarios todavía verán una fuerte presencia policial y militar en los días siguientes. "Por motivos prácticos y de precaución, decidimos que permanezcan los refuerzos al inicio de esta semana", declaró Rowley. "Así que el público todavía verá un alto nivel de presencia policial; algunos elementos estarán armados y algunos desarmados", agregó.Rowley señaló que dos propiedades fueron registradas y la policía tiene "mucho por hacer".

El hecho de que una segunda persona, un hombre de 21 años, fue arrestado bajo la Ley contra el Terrorismo, es la prueba más evidente de que la policía y los servicios de seguridad consideran que el atentado en el metro no fue obra de una sola persona. El primer detenido, un joven de 18 años, fue arrestado el sábado en la zona de salidas del puerto de Dover, donde los transbordadores zarpan hacia Francia. El segundo fue detenido en Hounslow, Londres, poco antes de la medianoche del sábado. Ambos eran interrogados. Las autoridades no han revelado sus nombres. La bomba causó víctimas limitadas porque no estalló completamente. El Estado Islámico se adjudicó el ataque.