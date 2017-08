"Que vaya a la policía y se entregue. Mejor la cárcel que muerto"

La madre del principal sospechoso de los atentados cometidos en España, Younes Abouyaaqoub, pidió ayer a su hijo que se entregue a la policía española. Así lo dijo durante una concentración de musulmanes convocada en contra de la violencia en la localidad catalana de Ripoll, donde fueron detenidos tres de los cuatro arrestados en relación con los ataques, que dejaron 14 muertos y más de 120 heridos.

"Que vaya a la policía, que se entregue, que prefiere que esté en la cárcel a que esté muerto. Ella no quiere que maten a los demás, que son personas", expresó una prima de Abouyaaquob que se encargó de traducir al español las palabras de la madre, según recogió la agencia española Europa Press.

El sospechoso, de 22 años y origen marroquí, podría ser el conductor del utilitario que atropelló a decenas de personas en el bulevar de La Rambla de Barcelona matando a 13, según medios españoles.

"Les lavaron el cerebro"

Al ser preguntada por los periodistas, la prima de Abouyaaquob aseguró que su familia no sospechaba que el joven fuera a cometer un atentado. "Eran unos chicos tan normales como todo el mundo. Rezaban, pero no tenía nada de malo seguir su religión", dijo. "Creemos que aquí hubo una cabeza más grande que les lavó el cerebro", añadió. También hizo declaraciones una mujer que dijo ser hermana de dos de los cinco presuntos terroristas abatidos por la policía en el ataque que tuvo lugar en la localidad turística de Cambrils horas después del perpetrado en Barcelona. "Es mentira, se equivocaron, no son ellos. Ellos están de viaje. Y todavía estoy esperando que no sean ellos", recogió Europa Press.

Dos días después de los atentados, y tras haber abatido a cinco presuntos terroristas y detenido a cuatro sospechosos, la policía sigue buscando a sus autores. La gran incógnita es quién conducía la furgoneta que provocó el atropello masivo en Barcelona.

Otra de las figuras clave en la investigación es el imán de la localidad de Ripoll, considerado cerebro de la célula yihadista y actualmente desaparecido.

Medios españoles apuntan a que una de las hipótesis que maneja la policía es que muriera el miércoles en la explosión de una vivienda que al parecer era centro de operaciones del grupo, situada en Alcanar, a unos 200 kilómetros de Barcelona.

Según el diario El País, la policía halló restos de al menos tres personas en este lugar.

Según el rotativo español, la policía busca además a un tercer hombre que podría ser hermano de uno de los abatidos en Cambrils.