Puigdemont critica al rey y ratifica que Cataluña declarará la secesión

El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció ayer el fracaso del primer intento por detener la escalada del conflicto de secesión, al afirmar que aplicará los resultados del referéndum separatista del domingo, después de que el gobierno español de Mariano Rajoy se negó a participar de una mediación mientras la declaración unilateral de independencia siga sobre la mesa. "El gobierno no va a negociar ninguna ilegalidad ni aceptará ningún chantaje. (Puigdemont) Ya hizo mucho daño con sus ilegalidades, retire la amenaza de la ruptura y empiece por hablar con todos los partidos políticos catalanes cuyos derechos ha pisoteado", sentenció Rajoy en un comunicado, publicado por el palacio presidencial de La Moncloa. "Si el señor Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes: volver a la senda de la ley, que nunca debió abandonar", dijo el presidente del gobierno español.

Poco antes, Puigdemont había dejado claro que el primer intento serio para mediar había fracasado y prometió seguir adelante en su camino hacia la independencia. "Hicimos el referéndum entre una represión sin precedentes y en los próximos días seguro que volveremos a enseñar la mejor cara de nuestro país para aplicar su resultado", aseguró el líder secesionista, en un esperado mensaje institucional, al término de una jornada en la que proliferaron las propuestas de mediación para frenar un conflicto que dirige a Cataluña y España hacia un choque con consecuencias impredecibles.

No hay vuelta atrás

En el mismo día que el Parlamento catalán fijó —para el lunes— la sesión plenaria para aprobar la declaración unilateral de independencia, Puigdemont hizo un nuevo llamado a la mediación, pero también fue claro al afirmar que seguirá "con el mismo espíritu y compromiso" en su búsqueda de independencia de España. Además, interpeló directamente al rey Felipe VI, a quien criticó con dureza por haberse alineado con el gobierno conservador de Rajoy cuando el martes irrumpió con un mensaje a la nación en el que acusó a los independentistas de "quebrantar el orden constitucional" y pidió a los "poderes legítimos del Estado" que lo restituyan. "El rey hace suyo el discurso y las políticas del gobierno Rajoy que fueron catastróficas en relación con Cataluña, e ignora deliberadamente a los millones de catalanes que no pensamos como ellos. Ignora deliberadamente a los catalanes que han sido víctimas de una violencia policial que ha helado el corazón a medio mundo", dijo Puigdemont, en referencia a las casi 900 personas heridas el domingo cuando la policía y la Guardia Civil española intentaron evitar el referéndum independentista. "Así no, usted decepcionó ayer (por el martes) a mucha gente en Cataluña, gente que le aprecia, y gente que esperaba de usted otro tono y una apelación al diálogo", subrayó Puigdemont, consciente de que está desafiando al poder del Estado español. Antes de la esperada intervención, Rajoy había rechazado una propuesta del grupo de izquierda Unidos Podemos para que él y Puigdemont buscaran un mediador de mutua confianza para retomar el dialogo, con el objetivo de detener la espiral de confrontación. Al declinar la oferta, Rajoy en una conversación telefónica con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, argumentó que no es posible aceptar ningún tipo de mediación bajo la amenaza de una declaración unilateral de independencia.

Esa fue sólo una de las varias iniciativas de mediación que salieron a la luz —el jefe del gobierno vasco Iñigo Urkullu se propuso como mediador— luego que el discurso del rey hizo temer que la peor crisis política e institucional que atraviesa España en 40 años de democracia no se resolverá a través del diálogo.

Respaldo europeo

En la Unión Europea, la posición inflexible de Rajoy fue respaldada por el gobierno alemán, cuyo vocero dijo que no se implicaría en ninguna mediación y que la resolución del conflicto pasaba por el respeto de la ley, mientras por el Parlamento Europeo, que apoyó un diálogo, también aclaró que debía ser dentro del marco constitucional español.

Mientras el Ejecutivo español insiste en que "la secesión no se va a producir", el temor y la incertidumbre en torno al futuro de Cataluña y España esta comenzando a repercutir en los mercados. En medio de una gran incertidumbre, el Ibex 35 —el índice de referencia de la Bolsa española— sufrió la mayor caída en 14 meses al perder casi 3 puntos, el peor castigo desde el Brexit en Reino Unido. Toda esta tensión también se siente y divide a los partidos políticos españoles. El gubernamental Partido Popular, el opositor Partido Socialista (PSOE) y el liberal Ciudadanos, también respaldan a Rajoy y al monarca en su defensa de la ley, mientras la izquierda censuró que Felipe VI no haya enviado un mensaje apaciguador. Por eso, decidió ayer lanzar una propuesta de mediación. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien calificó el discurso del rey de "irresponsable e indigno para un jefe de Estado" y no desiste en la búsqueda de diálogo, ayer sostuvo que se despertó "triste pero no resignada". "Ni Declaración Unilateral de Independencia ni 155. Necesitamos más que nunca diálogo y puentes. Mediación y referéndum acordado", escribió en las redes sociales, en referencia al polémico artículo 155 de la Constitución española, que le permitiría a Madrid tomar el control sobre una comunidad autónoma. La recuperación de las instituciones catalanas, la Generalitat —el Ejecutivo— y el Parlamento catalán, son todo un símbolo de la recuperación de la democracia en Cataluña, de ahí que esa medida sea vista como un "botón nuclear" que profundizaría aún más el conflicto.

La escalada de la crisis genera inquietud en el continente y por primera vez la Eurocámara debatió al respecto. "Llegó el momento de dialogar, de hallar una salida al callejón sin salida, de trabajar dentro del orden constitucional de España", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Pero los eurodiputados de los principales grupos también pidieron a las autoridades catalanas evitar una declaración de la independencia que, en opinión del vocero de los socialdemócratas Gianni Pittella, "echaría más leña al fuego".

Tensión. Una unionista catalana agita la bandera española durante una manifestación en Barcelona.