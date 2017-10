Por la tensión en Corea, los B-52 vuelven a estar en alerta nuclear

Sigue creciendo la tensión en torno a la Península de Corea. Ayer, la Fuerza Aérea de EEUU informó que próximamente pondrá en alerta a todos sus bombarderos nucleares B-52. La orden la tomaría el presidente Donald Trump. Es una medida que no se tomaba desde la Guerra Fría, terminada en 1991. El anuncio oficial de la decisión se da en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte por el programa nuclear del país asiático y sus continuos lanzamientos de misiles de gran alcance.

El anuncio de la Fuerza Aérea llega además después de que el domingo el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ganara en forma arrasadora las elecciones y ratificara su línea dura ante la amenaza norcoreana.

"El mundo es un lugar peligroso y hay gente que habla abiertamente sobre el uso de armas nucleares", comentó en tácita referencia al dictador norcoreano Kim Jong-un el jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Goldfein, al anunciar que se pondría a los bombarderos B-52 en alerta. Estados Unidos está "a punto de difundir" la alerta a sus B-52 con el fin de que estén listos para actuar si es necesario en 24 horas, según fuentes de defensa citadas por la prensa. "No lo veo no como una planificación para un evento específico, sino más bien como una realidad de la situación global en la que nos encontramos y cómo nos aseguramos de estar preparados para seguir adelante", explicó Goldfein al medio especializado Defence One. Si la orden se da, será la primera vez que los B-52 son puestos en alerta desde la Guerra Fría. La noticia se conoce en medio de las crecientes tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Corea del Norte.

Pero David Goldfein aclaró que la Fuerza Aérea aún no ha tomado esa decisión, aunque dijo que los preparativos ya están en curso porque "nuestro trabajo es proveer opciones" en el caso de que "el comandante del Mando Estratégico o el del Norte exijan un estado elevado de alerta para defender a la patria".Los B-52 fueron la espina dorsal de la fuerza aérea estratégica durante la Guerra Fría. Entró en servicio en 1955 y se fabricaron más de 700 unidades, aunque hoy quedan en servicio unos 70. Aunque los últimos en servicio fueron fabricados en 1962, han sido constantemente actualizados. Los B-52 tienen una autonomía de 14.000 kilómetros y pueden transportar hasta 31 toneladas de bombas y misiles. En su largo historial de servicio realizaron bombardeos en Vietnam y durante la Guerra del Golfo. Durante la Guerra Fría hacían patrullas de largo alcance cargados con bombas de hidrógeno o se hallaban en la pista cargados con esas armas y listos para despegar en minutos.