Piqué pidió diálogo en Cataluña y dijo que seguirá en la selección española

El futbolista español Gerard Piqué reafirmó este miércoles su intención de seguir jugando en la selección española y pidió diálogo para solucionar la situación en Cataluña, al tiempo que se mostró convencido de que un independentista catalán podría jugar en la Roja. "No es incongruente, te lo llevo al extremo, yo creo que un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España", consideró Piqué.

Dadas estas dos condiciones, "¿Por qué un independentista no podría jugar con la selección española?, es una pregunta que te planteo, y no es mi caso, ¿pero por qué no podría?", se preguntó el central en rueda de prensa. Piqué aseguró haber valorado la posibilidad de abandonar la selección, tras lo ocurrido en los últimos días, pero "lo mejor es continuar y aceptar este reto de intentar darle la vuelta a las críticas".

Cuando fue consultado directamente sobre su posición, dijo: "Es la pregunta del millón y no la voy a contestar. No puedo decantarme por un lado o por otro. Los futbolistas somos imagen global. Mis hijos son colombianos, libaneses, españoles y catalanes. Somos personas globales", dijo Piqué en una rueda de prensa en Madrid tras días de enorme polémica por el referéndum catalán.









En los últimos días, Piqué se situó en el centro de la polémica al defender el derecho a votar en el referéndum por la independencia de Cataluña, lo que provocó un encendido debate sobre si debe continuar en la selección española o no. Piqué votó el domingo en la consulta, declarada ilegal por la Justicia española.

"No considero estar en primera línea de militancia. Hay gente que me aconseja que no hable de política. Yo los consejos los escucho. Creo que tampoco me he mojado. Nunca me he posicionado en ningún bando", recordó.

Según Piqué, "hay un problema en España que va a más y el diálogo puede con todo".

Finalmente, reconoció que no vio el mensaje del martes realizado por el rey de España, Felipe VI, en el que el monarca defendió la unidad del país, al estar jugando a las cartas con sus compañeros de selección.





"No escuché el mensaje y no porque no me interesara. Estábamos jugando a las cartas y no lo pude escuchar", dijo.

Cataluña celebró el domingo un referéndum de independencia en una jornada marcada por incidentes entre los votantes y la Policía, que tenía la orden de impedir la consulta. El "sí" a la ruptura con España ganó por un 90 por ciento la consulta -según datos del Gobierno catalán- en parte porque muchos partidarios del "no" rechazaron ir a votar o hacer campaña porque el referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.