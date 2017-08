Peña condenó el "silencio y el doble discurso"

El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, cuestionó en el Congreso"el silencio de algunos sectores políticos" respecto de la crisis de Venezuela, al calificar de "escalofriante" esa postura, y advirtió que el gobierno de Mauricio Macri no se va "a quedar callado" frente a la situación. Peña destacó "la importancia de no tener doble discurso con los derechos humanos" y poder "solidarizarse por los cientos jóvenes muertos por la represión en Venezuela", en alusión a la postura adoptada por el kirchnerismo de no manifestarse en torno a la situación que atraviesa el país caribeño. "Nos preocupan los hechos incontrastables, como es la interrupción del sistema democrático", sostuvo el jefe de gabinete, en el marco de su tercer informe ante la Cámara de Diputados, al responder a la pregunta de una diputada de la UCR sobre Venezuela.Peña recordó que "más de 40 países han suscripto el rechazo a la Asamblea Constituyente" instaurada en Venezuela, que "está aplastando la constitucionalidad que existía".