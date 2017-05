Otro caso de corrupción en España deja al PP sin una figura de primera línea

Los escándalos de corrupción que sacuden al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy se cobraron una de sus víctimas de más alto rango: Esperanza Aguirre renunció a sus cargos en Madrid después de que su ex mano derecha Ignacio González fuese detenido y enviado a prisión.

La hasta ahora portavoz del PP en Madrid estaba en la mira desde el miércoles pasado, cuando González fue detenido por desfalco y se sumó así a diversas figuras del entorno de Aguirre salpicadas por corrupción. La presión de la oposición y de su propio partido fueron aumentando y la dirigente terminó cediendo. "Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que no vigilé lo suficiente. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal y portavoz", dijo Aguirre, visiblemente consternada, durante una declaración institucional en la que no admitió preguntas. Aguirre calificó a González de persona de su "máxima confianza":"Me siento engañada y traicionada", continuó. "Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos todas nuestras responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Y yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades".

Con más de tres décadas en política, Aguirre, de 65 años, fue ministra, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid hasta 2012. Con su carácter rígido, sus altibajos políticos y su relación actualmente fría con Rajoy, es una figura central y emblemática del PP. Su caída se produjo tras una "semana negra"de un PPgolpeado por diversos casos de corrupción, que comenzó el martes pasado cuando el propio Rajoy fue citado a declarar como testigo en el juicio por la trama "Gurtel", uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas en España. Un día más tarde, las fuerzas de seguridad detuvieron a González, hombre de confianza de Aguirre y su sucesor como presidente regional de la Comunidad de Madrid, como sospechoso de liderar una trama corrupta en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. El juez lo envió a prisión sin fianza dos días más tarde, mientras el escándalo iba salpicando día tras día a figuras de primer orden. Hoy se supo que entre los 60 investigados aparecen Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo, y Juan Villar Mir, dueño de la constructora OHLy uno de los empresarios más importantes de España.

La oposición, que había apuntado desde un principio contra Aguirre, consideró hoy insuficiente su renuncia. "La primera responsabilidad que debería haber asumido es explicar qué es lo que sabe, porque no nos creemos que no supiera nada", dijo la portavoz del grupo socialista (PSOE)en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, que pidió a Aguirre "explicar cómo ha financiado sus campañas electorales, cómo se ha financiado el PP". El gobierno local de izquierda sostuvo que la renuncia "no es suficiente"y consideró a Aguirre "cómplice del saqueo". El PP se limitó a mostrar su respeto por la decisión de Aguirre y elogió su "larga trayectoria política". "Ha sido una persona relevante para esta organización", señaló.

Aguirre gobernó Madrid.