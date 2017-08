Ortega Díaz acusó a la cúpula chavista de recibir enormes coimas

La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz acusó en Brasil al presidente Nicolás Maduro y al número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, de haber participado en numerosas maniobras corruptas, de las que tiene pruebas. En una conferencia de fiscales del Mercosur en Brasilia, Ortega Díaz aseguró disponer de "muchas pruebas" que involucran en diversas redes de corrupción a Maduro, al que acusó de obstruir las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y terrorismo. Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer, ambos hasta hace poco figuras de alto nivel del chavismo, huyeron a Colombia la semana pasada. Tanto Colombia como ayer Brasil les han ofrecido asilo político.

La ex funcionaria —que empero en la conferencia de Brasilia fue tratada como fiscal general de Venezuela— dijo haber recibido amenazas de muerte y se llevó un fuerte apoyo de sus pares sudamericano, antes de ser recibida por el canciller brasileño, Aloysio Nunes. El canciller dijo que Brasil le ofreció asilo político. Si ella solicitase asilo, "el pedido sería inmediatamente concedido", dijo Nunes, tras calificar el caso de Ortega como "persecución política". Ortega decidirá esta semana dónde se asilará, después de que Colombia ya le ofreciese el mismo beneficio.

Pero el plato fuerte de la intervención de Ortega Díaz fueron sus denuncias contra el régimen que la persigue. "Tengo pruebas en el caso Odebrecht que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros", afirmó Ortega en la ceremonia de apertura de la reunión de fiscales del Mercosur en Brasilia, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de "corrupción desmedida" en Venezuela. "Estas pruebas que tenemos se las voy a entregar a las autoridades de distintos países, como Estados Unidos, Colombia y España, para que se investiguen, porque en Venezuela no hay justicia, es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción o de narcotráfico, y, en consecuencia, la comunidad internacional tiene que investigar estos casos", agregó. "En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro", dijo la ex funcionaria, acogida como "legítima fiscal general de Venezuela", en palabras del procurador general de Brasil, Rodrigo Janot. "No hay garantía de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga una condena, una sanción, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas", afirmó. "Hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción, los hechos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo", insistió Ortega, que huyó a Colombia el viernes pasado."Voy a entregar pruebas a autoridades de distintos países para que se investigue, en virtud del principio de jurisdicción universal", remarcó Ortega Díaz. El fiscal anfitrión, Rodrigo Janot, sostuvo que la democracia está siendo víctima de una "vejación institucional" en Venezuela.

Cabello y sus primos

Ortega Díaz agregó que tiene pruebas de que que en el caso Odebrecht está involucrado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "Hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa española denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Nelson Jesús Campos Cabello". Odebrecth confesó haber regado de sobornos a funcionarios de América Latina y frica, una jugada que puso en jaque a presidentes y ex mandatarios y desató un choque entre el poder judicial y el político en varios países.

El régimen de Caracas busca a Ortega Díaz y a su esposo, tras acusarlos de supuesta participación en un esquema de corrupción. Su sucesor en la fiscalía general, Tarek Saab, la acusó incluso de "narcoterrorismo" enTwitter. Maduro anunció que buscará su captura internacional a través Interpol, pero Ortega no parece temer una eventual extradición, respaldada en las ofertas de asilo de Colombia y Brasil. "Seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pase en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos", proclamó.

El punto de ruptura con el régimen del que formó parte durante muchos años, detalló, fue la formación de la cuestionada Asamblea Constituyente, que suplantó al Poder Legislativo "vulnerando la soberanía popular", y que la destituyó del cargo de fiscal general. Desde inicios de abril, Ortega Díaz venía denunciando además los abusos del Estado contra los manifestantes. Esta "mano dura" del régimen chavista se tradujo en al menos 125 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos políticos, muchos de ellos puestos bajo la justicia militar. Detenidos que han recuperado la libertad han denunciado torturas.

Ortega Díaz dijo que teme por su vida. "Tengo amenazas que pueden atentar contra mi vida y hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir", señaló la exfuncionaria de 59 años, que planea regresar a Bogotá.

El gobierno del presidente brasileño Michel Teme ha cuestionado duramente al viraje autoritario que dio Nicolás Maduro en el último año y medio, desde que en diciembre de 2015 su partido perdió la mayoría en el Parlamento.

Solidaridad de Gils Carbó

La Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó, denunció en Brasilia que el gobierno de Nicolás Maduro ejecuta una "persecución política que llegó al extremo" contra Luisa Ortega Díaz, "su familia y sus colaboradores", que la "obligó a abandonar su país". Advirtió que los Ministerios Públicos de la región "hemos sufrido las presiones del poder político en nuestros países y el ataque a nuestras herramientas de cooperación internacional", en alusión al juicio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri contra ella. Aseguró que "vamos a permanecer fieles a ese compromiso que incorporan las constituciones de nuestros países para defender los intereses generales de nuestra sociedad".