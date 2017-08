Obama reapareció y criticó a Trump sin mencionarlo

El ex presidente Barack Obama lamentó la división política de su país y pidió mirar a los inmigrantes "como personas" y no "como un otro'" que perjudica a los norteamericanos, en una crítica a su sucesor Donald Trump. Fue la primera aparición pública de Obama desde que dejó el cargo en enero. Es una norma tácita en EEUU que el presidente saliente se llama a silencio para dejar a su sucesor el espacio necesario para aclimatarse en el cargo y poner en marcha su administración. Pero ante el clima de aguda confrontación que se creó con Trump, Obama acortó ese período de silencio.

En un foro con jóvenes en la Universidad de Chicago, Obama, el primer presidente estadounidense afroamericano de la historia, dijo que su meta para los próximos años es inspirar a la juventud para que asuma posiciones de liderazgo en política. El ex mandatario, quien gobernó de 2009 a 2017, dijo que aún cree que a nivel personal hay más cosas que unen a los estadounidenses de las que los dividen, pero que eso "no ocurre cuando se trata de la política y la vida pública". Obama entregó el poder el 20 de enero pasado a Trump, quien ganó las elecciones de noviembre pasado frente a su adversaria, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton luego de una áspera campaña que provocó una profunda división en el país entre demócratas y republicanos, progresistas y conservadores. Trump ha criticado duramente las políticas de su predecesor, y aunque Obama evitó cuestionar directamente al actual presidente, sí reiteró su propia postura sobre inmigración, que contrasta con la del mandatario. "Es importante que todo el mundo pueda ver la realidad de los inmigrantes como personas, no como un otro", afirmó Obama sin mencionar a Trump, quien quiere acelerar la deportación de indocumentados y ha relacionado el aumento del crimen con la presencia de los inmigrantes sin papeles. "Pero también es necesario que quienes defendemos a los inmigrantes tengamos respeto por aquellos (que piensan diferente) y a los que podríamos convencer si explicamos que vamos a crear un sistema migratorio que sea justo, pero también permita que la gente venga y consiga oportunidades", añadió. Obama respondió así a la pregunta de un estudiante hispano de Chicago, que le contó sus dificultades al tratar de hacer una encuesta de jornaleros latinos, dado que muchos de ellos no se atrevían a hablar con él. El ex mandatario, originario de Chicago, destacó la necesidad de "crear confianza" con esos trabajadores para poder ayudarlos, algo que, admitió, "es difícil en el entorno actual, pero no imposible". Obama y su esposa Michelle trabajaron en las zonas marginales de Chicago durante su juventud en tareas sociales.