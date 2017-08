Norcorea reitera su retórica desafiante pese a las sanciones

Corea del Norte redobló su retórica contra Estados Unidos tras las sanciones aprobadas el sábado por el Consejo de Seguridad de la ONU, además de negarse a negociar sobre su programa nuclear. China, que es el único aliado del régimen norcoreano, se sumó a las sanciones y además advirtió públicamente a Pyongyang de que dejara de lado sus amenazas.

El régimen está preparado "para hacer pagar a Estados Unidos por sus crímenes contra nuestro pueblo y nuestro país", anunció Pyongyang en sus medios estatales. La cúpula del país comunista aseguró además que no negociará su programa nuclear. "No nos desviaremos ni un centímetro de nuestro camino hacia el rearme nuclear", advirtió. "Si los enemigos creen que se puede poner nerviosa a Corea del Norte con sanciones, no es más que un delirio", añadió el régimen de Kim Jong-un."No pondremos sobre la mesa de negociaciones los misiles nucleares y balísticos bajo ninguna circunstancia", dijo el ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Manila. Allí había tenido una reunión con su par chino, quien públicamente le hizo una dura advertencia contra las repetidas amenazas de uso de sus armas nucleares por el régimen.

Pese a las prohibiciones internacionales, Corea del Norte probó un misil intercontinental el pasado 28 de julio que según los expertos tendría un alcance de unos 10.000 kilómetros y podría alcanzar territorio estadounidense. Esta hipótesis es discutida por muchos expertos, que no ven ese alcance al arma lanzada por Pyongyang. El sábado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el por unanimidad las sanciones económicas más duras adoptadas hasta ahora contra Corea del Norte, que prevén la prohibición de exportar carbón, hierro, plomo y otras materias primas. Mermarán los ya bajos ingresos del país en unos 1.000 millones de dólares una tercera parte de sus exportaciones.