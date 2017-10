"No tenía afiliación política ni religiosa", aseguró el hermano del autor de la masacre en Las Vegas

El nombre de Stephen Paddock resuena en todo el mundo por tratarse del autor de la masacre de Las Vegas. Y quien habló ahora fue su hermano, Eric, quien se mostró totalmente perplejo y sorprendido por lo que sucedió.

"Era sólo un tipo. Algo ocurrió. Él explotó o algo", aseguró Eric Paddock, y agregó: "No sabemos nada de qué pasó. Estamos estupefactos. No tenemos idea. Nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias".

Además de recalcar la sorpresa de la familia, Eric aseguró que viven costas distintas de los Estados Unidos y que su familia se encuentra bien, aunque esperan que nadie los ataque. "Mi madre tiene 90 años. Puede imaginar cómo esto la afectó", le dijo Eric al Daily Mail.

"Él es mi hermano, no tenemos una relación muy cercana, pero hablamos ocasionalmente. Esto no tiene sentido. Él no tenía afiliación política, ni religiosa, tanto como yo sé. Esto no fue un ataque terrorista", concluyó.