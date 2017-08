Morosa búsqueda de los desaparecidos

La Cruz Roja denuncia que tanto el gobierno colombiano como las Farc están soslayando un asunto crucial en el proceso de paz: la búsqueda de los desaparecidos que fueron víctimas de la guerrilla para dar una respuesta a las miles de familias afectadas. En entrevista con el diario El Tiempo, de Bogotá, el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Cristoph Harnisch, asegura que las partes han incumplido con ese compromiso.

Sobre el compromiso sobre los desaparecidos abordado en 2015, Harnisch recordó que "la intención de los negociadores era avanzar mucho más rápido en la búsqueda de los desaparecidos, brindándole información al CICR para que pudiera apoyar esta tarea. Pero en ese proceso hubo demoras y falta de voluntad, o falta de capacidad para que las dos partes pudieran organizarse".Con la implementación de los acuerdos "hubo otras prioridades, no hubo la inteligencia de decir que un tema prioritario son los desaparecidos. Después tomó mucho tiempo organizar a las Farc para identificar a personas que puedan hacer este trabajo. Las partes no estimaron la dimensión humana de este fenómeno.Tenemos una frustración muy clara, porque se podría hacer mucho más. Todos los que tienen responsabilidad en esto deben saber que la búsqueda no se puede dilatar más", reclamó el jefe de la Cruz Roja en Colombia. El instrumento es la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, pero "esta nueva institución se demorará un tiempo para ser operativa. En su trámite no hubo mucha oposición, y no sé si eso es positivo, o fue porque este resultó uno de los temas menos prioritarios, o menos importantes, que, por ejemplo, la JEP", el fuero especial para juzgar guerrilleros. "Hubo mucho debate y discusión sobre la centralidad de las víctimas en el proceso de paz, y ahora es momento de tomarlas mucho más en serio. Sentimos cierta frustración por el ritmo en el que se les dan respuestas concretas a las familias". "Otro problema es que no ha sido posible obtener mucha información de los familiares porque en muchas zonas sigue un entorno de miedo". Para volver a poner en la agenda pública el flagelo de la desaparición, la Cruz Roja lanzará la campaña #AquíFaltaAlguien, "con el fin de visibilizar las consecuencias que de este crimen en la vida de las familias".