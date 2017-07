Mercosur: Argentina, partidaria de la suspensión

La Cancillería confirmó que en el Mercosur hay consenso para aplicar la Carta Democrática del Protocolo de Ushuaia a Venezuela, si el presidente Nicolás Maduro mantiene la convocatoria a asamblea constituyente y no abre un canal de diálogo con la oposición para llamar a elecciones "libres y transparentes".

La decisión fue confirmada por el canciller argentino Jorge Faurie, quien anticipó que el presidente Mauricio Macri "no va a pasar por alto" durante el mensaje que brindará hoy en la cumbre de mandatarios del Mercosur en Mendoza que "en Venezuela tenemos una situación flagrante que hay que resolver". "Estamos haciendo un esfuerzo para tratar de persuadir a Venezuela a mantener una esperanza de diálogo que es el paso que el Protocolo de Ushuaia establece cuando uno de los estados ha alterado la condición de democracia", dijo el ministro de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa en la que participó esta agencia.

De acuerdo al canciller, "los cuatro estados miembros del bloque regional" están dispuestos a aplicar el Protocolo de Ushuaia, aunque admitió que dentro de las delegaciones hay países que "tienen libres posiciones" y no compartirían la aplicación de la medida, que dejaría al país caribeño afuera. "Queremos abrir un canal de diálogo para transmitir las inquietudes que tenemos y que básicamente son las inquietudes compartidas por gran parte de la oposición venezolana, que tienen un punto concreto en la fecha del 30 de julio" para cuando se votará a los integrantes de la constituyente. El ministro argentino puntualizó que "cumplido este paso y no aceptado el proceso de diálogo, el Protocolo de Ushuaia tiene una consecuencia lógica que es no reconocer al país". De acuerdo a lo explicado por Faurie a "la suspensión de los órganos del Mercosur algunos lo podrán ver como una expulsión". El canciller marcó las diferencias entre la suspensión que se dispuso de Venezuela por no cumplir con los requisitos de incorporación al bloque y la aplicación de la cláusula democrática que establecería que "no es parte del Mercosur".