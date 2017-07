Masivas marchas en Perú contra la posible liberación de Fujimori

"El tiempo de hacerlo es ahora", dijo el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski,y abrió por primera vez la posibilidad de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), quien purga 25 años de prisión desde 2007 como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros. La idea de ver libre a Fujimori, de 78 años, destapó marcadas heridas en buena parte de los peruanos, especialmente en aquellos que vivieron en carne propia la violencia y la corrupción del gobierno fujimorista. "La sangre derramada jamás será olvidada", se alzaronal unísono miles de peruanos la noche del viernes por las calles céntricas de Lima para protestar de manera pacífica contra la posible excarcelación del ex mandatario, conocido popularmente como "el chino". Los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que fue condenado Fujimori, encabezaban la manifestación con carteles que mostraban el rostro y el nombres de sus deudos.

La masacre de Barrios Altos, donde murieron 15 personas que participaban en una fiesta en una casa del centro de Lima en 1991, y la de La Cantuta, donde fueron asesinados un profesor y nueve alumnos de la universidad homónima en 1992, se ejecutaron por el Grupo Colina, un destacamento militar que, al margen de la ley, combatía a la subversión.

Detrás de los familiares, seguían en orden los colectivos "Dignidad"y "No a Keiko" (en referencia a la hija mayor y heredera política del ex presidente que actualmente está al frente de la oposición en el Parlamento), grupos defensores de los derechos humanos, estudiantes universitarios y organizaciones sindicales.

Kuczynski explicó ayer en la radio RPP que el caso de Fujimori no se trataba de un indulto, sino un "perdón médico" que sería exclusivamente determinado por médicos de primer nivel que analizan la salud del ex mandatario. "Este tema no saldrá en dos años. Seguro que para fin de mes ya tendremos algo más claro. ¿Qué pasa si el informe (de los médicos) dice que (Fujimori) está bien de salud? Pues respetaremos la opinión de los doctores", sostuvo Kuczynski.

Fujimori, de quien se ha documentado que mantiene una fuerte influencia política desde su celda —un departamento dentro de un cuartel de la policía—, sufre de hipertensión, de depresión y de pequeñas heridas en la boca que de no ser tratadas pueden convertirse en cáncer.

Mientras miles ocupaban al menos 10 cuadras de calle y pedían a Kuczynski que no "traicione" al pueblo, Fujimori era hospitalizado por enésima vez por supuestas arritmias cardíacas derivadas de su problema de tensión. Según insistentes rumores, Kuczynski plantea indultar al ex mandatario, quien según investigaciones robó al Estado unos 6.000 mil millones de dólares, antes del 28 de julio, Día Nacional del Perú y casualmente fecha en la que el reo cumplirá 79 años.

Los seguidores del "chino", organizados básicamente en el partido de derecha radical Fuerza Popular, con mayoría absoluta en el Congreso, preparan su propia manifestación para los siguientes días a fin de exigir el indulto. (Presidente Kuczynski), en sus manos está hacer justicia con ese hombre valiente que rescató al Perú del abismo: Mi padre, Alberto Fujimori", fue la reacción de Keiko en Twitter.