Martin Schulz confía en dar la sorpresa en las urnas

Pese a que los sondeos sitúan al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) 13 puntos por detrás de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, su líder Martin Schulz confía en dar la sorpresa y acabar con el reinado de la canciller. "Todo es posible. No comparto esa afirmación de que no hubo ambiente de cambio.", dijo el ex presidente del Parlamento Europeo. Sus palabras llegan en un momento en el que los sondeos auguran uno de los peores resultados históricos del SPD. Su campaña combativa, en la que intentó apretarle las cuerdas a Merkel con temas como la pobreza en la vejez, la inversión en educación o los altos precios de los alquileres parece no haber dado resultado.