Los reyes de España visitaron a los heridos en el atentado en el centro de Barcelona

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron hoy en un hospital de Barcelona a varios de los heridos en el atropello masivo cometido el jueves en el centro de la ciudad española, al que siguió otro en la cercana localidad de Cambrils.

"Este atentado (...) no puede y no podrá con nosotros. No tenemos miedo ni lo tendremos nunca", dijo el monarca durante la visita, citado por la agencia DPA.

Los reyes fueron recibidos en el Hospital del Mar, donde fueron internados muchos de los heridos por la proximidad con el lugar del ataque, por la ministra española de Sanidad, Dolors Montserrat.





reyfelipe.jpg El rey Felipe saluda a uno de los niños que sufrieron heridas en el atentado. Foto: Reuters



Allí hablaron con el equipo médico del centro y se interesaron por el estado de salud de los heridos, a quienes visitaron posteriormente.

Felipe VI viajó a Barcelona tras los atentados perpetrados el jueves en la región de Cataluña, reivindicados por el grupo islamista radical Estado Islámico (EI).

El primer ataque tuvo lugar en La Rambla de Barcelona, donde una furgoneta mató a 13 personas e hirió a más de un centenar al irrumpir a toda velocidad por el paseo.

Horas después, otro vehículo mató a una mujer e hirió a 6 personas en la localidad turística de Cambrils, situada a unos 100 kilómetros al sur de Barcelona.

El rey participó ayer de un multitudinario acto de homenaje a las víctimas en Barcelona junto al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y otras autoridades del país.