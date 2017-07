Los militares se mantienen leales al gobierno de Maduro

Venezuela es un país convulsionado por una profunda crisis económica y una batalla en las calles entre la oposición y el presidente Nicolás Maduro que parece estar en un punto muerto. En este escenario, el ejército venezolano podría tener la última palabra en el desenlace de la crisis. El conflicto tuvo su inicio en abril, cuando la oposición convocó a las protestas al denunciar que Maduro pretendía instaurar una dictadura al virtualmente anular el Parlamento,suspender las elecciones previstas y bloquear un referéndum revocatorio en contra del mandatario que la propia oposición intentó realizar de manera infructuosa en 2016.

Desde entonces, las protestas se han mantenido por casi cuatro meses dejando un saldo de más de un centenar de muertos, mientras las fuerzas policiales y militares del Estado han mantenido el apoyo a Maduro reprimiendo las protestas. Maduro respondió denunciando los planes "golpistas" de sus opositores y convocando a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 545 miembros que debe ser elegida hoy para reformar la Constitución. Pero la oposición decidió boicotear los comicios tras denunciar que primero debió celebrarse un referéndum consultivo y que la elección viola el principio del voto proporcional.

Llamado a la desobediencia

La oposición advierte que la intención de Maduro es reformar la Constitución a su conveniencia, disolver los poderes que le sean contrarios y perseguir a sus adversarios, lo que compara con un "golpe de Estado" o un "autogolpe".

El presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), el opositor Julio Borges, recientemente hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a desobedecer las órdenes de reprimir las protestas por considerarlas contrarias a la Constitución y dar paso a una transición democrática. "La FANB debe hacer valer su presencia e informar al gobierno que estamos en presencia de una sociedad caótica (...) y que la única solución es convocar a elecciones de manera inmediata", afirmó el líder parlamentario.

Desde el oficialismo, señalan que la diferencia entre "desobediencia" y "golpe de Estado" es puramente semántica. La "desobediencia civil" ha servido en el pasado para derrocar a dictaduras como la de Slobodan Milosevic en Yugoslavia en el año 2000 o las de Zine El Abidine Ben Ali en Túnez y de Hosni Mubarak en Egipto, ambas durante la "Primavera árabe" de 2011.

En todos estos casos, la negativa de las fuerzas armadas a reprimir las manifestaciones terminó representando el puntillazo final de esos regímenes. Sin embargo, el principal punto en el caso venezolano es que el gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia de Milosevic o Mubarak, tuvo su origen en las elecciones presidenciales de 2013, por lo que debatir si Venezuela tiene (o no) una dictadura se vuelve mucho más complejo.

En tanto, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, reiteró una y otra vez su "lealtad absoluta" al gobierno de Maduro. "La FANB preserva su unidad monolítica, granítica y ratifica su lealtad incondicional al señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro", subrayó Padrino en abril. El ministro de la defensa ha fustigado en los últimos meses que los opositores "lacayos" al "imperialismo" de EEUU quieran buscar dentro de los cuarteles a un "gorilita" para derrocar a Maduro, pero prometió que "no lo van a conseguir".

Sin oposición

La analista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento del mundo militar, dijo que todo parece indicar que la FANB mantiene su apoyo al gobierno de Maduro. "Hasta ahora no hay razones para dudar del apoyo de la oficialidad y del alto mando a Maduro, más allá de las deserciones de algunos oficiales a Colombia o de algunas presuntas detenciones por motivos políticos", explicó San Miguel para descartar algún posible "ruido de sables". "No puede hablarse que exista un movimiento disidente que esté socavando el apoyo a Maduro dentro de la Fuerza Armada", abundó. Un ex oficial que en 2016 pidió la baja del Ejército y habló bajo condición de anonimato aseguró que "existe descontento" dentro de la FANB, pero que los servicios de inteligencia han impedido que surja un movimiento disidente. "Hay muchos oficiales descontentos, pero el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) mantiene una vigilancia férrea sobre todos los oficiales y es por eso que nadie da el paso al frente", subrayó. San Miguel sostuvo que "siempre" existió este tipo de vigilancia sobre la oficialidad, especialmente porque América latina tiene un largo historial de golpes de Estado.

La analista manifestó que "no cabe esperar ningún alzamiento o pronunciamiento militar de aquí a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente", pero la probable instalación de la Constituyente el miércoles podría agravar el escenario de conflicto que vive Venezuela. Maduro pareciera así tener controlado el aparato del Estado y la FANB, pero el agravamiento de la crisis económica, política y social seguirá alimentando el descontento que motivó la espiral de protestas de los últimos meses.

