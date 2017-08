Las mejores imágenes que resultaron ganadoras del Nikon Photo Contest

Nikon dio a conocer los nombres de los ganadores del concurso Nikon Photo Contest 2016-2017, el certamen que se celebra desde 1969, y en el que participaron 21.511 fotógrafos de 170 países -de regiones enviaron 76.356 trabajos-, lo que ha sido calificado como un nuevo récord para el concurso en cuanto al número de países y regiones desde los que se enviaron inscripciones.

Este año, con motivo del centenario de Nikon, se ha introducido un premio especial del 100º aniversario con el tema "Celebration" (Celebración). Y la fotografía galardonada en este rubro fue realizada por la italiana Annamaria Bruni en Egipto. "Esta foto es mi tributo personal a mi querido Egipto, que ha sido mi hogar durante más de diez años. La intención tras esta fotografía de un amujer rezando, era expresar calma y tranquilidad, dar un nuevo sentido a la palabra celebración", según explicó ella.





'Break Time' Imagen ganadora en la categoría 'Gran premio'. "Los trabajadores de una fábrica de hierro hacen un descanso durante su jornada. Esta imagen simbólica puede suceder en cualquier lugar del mundo ahora mismo: podemos imaginar esta escena en Europa o Ámerica, Asia o África".

Tian Yuan Yuan (China) Nikon Photo Contest





Annamaria Bruni (Italia) Nikon Photo Contest





'Who will save the Rohingya?' Primer premio en la categoría 'Reportaje'

Alain Schroeder (Bélgica) Nikon Photo Contest





'Disappearing fishing method by Moken' Primer premio en la categoría 'Inscripción más popular'. "Podemos dar voz a las personas vulnerables que nunuca salen en las noticias, como las gentes indígenas, las personas pobres y aquellos que se han visto forzados a emigrar por todo el mundo".

Dorte Verner (Estados Unidos) Nikon Photo Contest





'When Lanterns Flying in the Sky' Imagen premiada en la categoría '100 aniversario de Nikon'.

Tomislav Veic (Croacia) Nikon Photo Contest





'Mysterious' Primer premio en la categoría 'Próxima Generación:

Foto única' Anna Opinová (Eslovaquia) Nikon Photo Contest





'Oldest inhabited city in the world' Primer premio en la categoría 'Próxima Generación: Reportaje'.

Adeeb Alsayed (Arabia Saudí) Nikon Photo Contest)