Las Farc se presentan como partido político por la paz y reconciliación de Colombia

Las Farc se presentaron ayer ante Colombia transformadas en un partido político y con un mensaje de paz y reconciliación a toda la sociedad que resumieron en su nuevo logotipo: una rosa roja. Cerca de 1.200 delegados estuvieron reunidos desde el domingo pasado hasta ayer en el congreso nacional de las Farc definiendo por comisiones cómo será el nuevo partido.

Tras más de medio siglo de lucha armada, el grupo eligió la emblemática Plaza Bolívar, de Bogotá, para dar este paso con el que mantendrá su sigla Farc, pero cambiará su nombre, antes "Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia", ahora "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común". La elección de la Plaza Bolívar, donde las Farc realizaron un ataque en 2002 contra la asunción del ex presidente Alvaro Uribe, constituye un símbolo del abandono de la lucha armada y el inicio de la vida política de la antigua guerrilla. Allí los ex guerrilleros ratificaron que no moverán mucho su ideario político de extrema izquierda, "revolucionario" como ellos lo definen, y apelaron a las clases populares con un discurso menos doctrinario.

"Este camino (del nuevo partido) lo queremos transitar con los hombres y mujeres del común, la población obrera, asalariada, los precarios e impedidos, los desocupados, los ocupantes de territorios urbanos y rurales", entre otros, dijo Luciano Marín, conocido en su época en la guerrilla como "Iván Márquez" y número dos de las Farc. No sólo cambió el tono, sino que incluso hizo un amago de acercarse al discurso de la nueva izquierda al referirse a los "ciudadanos indignados" con la situación política, en alusión al libro de Stéphane Hessel "Indignez-vous" (Indignaos).

Símbolo revolucionario

Acerca del logotipo de la rosa, asociado también a los movimientos socialdemócratas, "Márquez" dijo que lo convertirán en un símbolo revolucionario y subrayó que tiene "una carga muy positiva". "La rosa es hermosa, significa amor, amistad, corazón abierto, brazos abiertos para acoger a todo el mundo y, por eso, queremos que a este nuevo partido se vinculen de una u otra manera quienes quieran cambio. Tiene también una expresión hermosa de feminidad", afirmó. Preguntado sobre las razones por las que optaron por mantener las siglas Farc, fuertemente rechazadas por la sociedad, reconoció que estas pueden "tener para algunos una carga negativa". "Pero representan al mismo tiempo nuestro acumulado histórico, nuestro pasado revolucionario que no se va a desdibujar, nosotros solamente vamos a continuar el conflicto, pero ya en otro terreno, el de la vía política legal, dejamos las armas para hacer política", destacó.Por su parte, Jorge Torres, alias "Pablo Catatumbo", explicó que la dirección del partido tendrá 111 integrantes. "Habrá una buena cuota de mujeres, etnias y todas las expresiones del nuevo movimiento. Nuestro partido es democrático, queremos ser ejemplo de la democracia que Colombia necesita", dijo "Catatumbo". Todavía no determinaron quiénes serán esas 111 personas, pero indicó que en el encuentro se ratificó el trabajo tanto del máximo jefe de la ya ex guerrilla, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", como del Estado Mayor (mando) que tenían cuando estaban en armas, por lo que previsiblemente ellos conservarán el liderazgo. "Sandra Ramírez", alias de Griselda Lobo y viuda del fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín, alias "Tirofijo" o "Manuel Marulanda", detalló que todavía no se sabe si contarán con un director nacional o secretario general al frente del partido. Sin embargo, y aunque previsiblemente será el líder, "Timochenko" no estuvo muy presente en estos días, debido a sus problemas de salud. Según detalló "Ramírez", se encuentra descansando para participar en el concierto que organizaron las Farc anoche, con el que oficializarán su propuesta.

Como parte de esa voluntad de acercarse a todos los sectores políticos, "Catatumbo" también hizo un llamamiento al ex presidente c Uribe, principal crítico del acuerdo de paz y con quien dijo estar dispuesto a dialogar. "Estamos dispuestos a hablar hasta con el diablo para hacer la paz en este paso", afirmó. También mandaron un mensaje a los disidentes de las Farc que se mantienen en armas. A ellos les tendieron la mano y les pidieron que retomen el camino de la paz.

"Catatumbo" extendió el mensaje a la última guerrilla colombiana activa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia un acuerdo de paz con el gobierno, y al reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se desmovilizó en su mayoría en 1991 y que, según las autoridades, se convirtió en una banda narcotraficante que opera en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Esa nueva actitud consideran que queda plasmada en su rosa roja, con una estrella del mismo color en el centro, que suple a su símbolo tradicional, dos fusiles cruzados y un libro sobre el mapa de Colombia.

Adiós a las armas. Iván Márquez muestra una rosa, el logo escogido por los rebeldes para saltar al ruedo político.