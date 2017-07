Las Farc lanzarán en septiembre su partido político

La antigua guerrilla de las Farc se presentará el 1º de septiembre como un partido legal, piedra angular del acuerdo de paz de Colombia luego de su desarme al cabo de más de 50 años de lucha armada, anunciaron sus comandantes. "Se avecina la apertura democrática que necesita Colombia. El lanzamiento de nuestro partido será el 1º de septiembre", escribió este lunes el líder máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, más conocido como "Timochenko", en Twitter.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) definirán sus lineamientos políticos, nombre y candidatos en un congreso a finales de agosto. "Hemos hecho la paz para participar en política", declaró el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, al anunciar el lanzamiento del movimiento en una rueda de prensa. El comandante Carlos Antonio Lozada explicó por su parte que el evento público del partido se realizará en la Plaza de Bolívar, centro político de Bogotá y a unos metros de la presidencial Casa de Nariño.

Las Farc, que hace casi un mes finalizaron su desarme, están diseñando lo que será "ese gran acto político-cultural" de la que fue la principal y más antigua guerrilla del continente, añadió Lozada, cuyo nombre real es Julián Gallo. La antigua guerrilla no descarta mantener sus siglas Farc, aunque probablemente cambiará el nombre Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para este nuevo movimiento político. Cada ex guerrillero definirá si participa en política con su nombre de guerra o su nombre legal. Además, según Lozada, en las 26 zonas del país donde se preparan los ex combatientes para volver a la vida civil "avanza" la construcción de las tesis del partido.

"El partido de las Farc puede ser un paso hacia la apertura del sistema político en Colombia", dijo Marc Chernick, profesor de las universidades de Georgetown (Washington) y Los Andes (Bogotá). Para el politólogo, las Farc buscarán consolidar un partido político de izquierda pero no necesariamente marxista.

Las Farc tiene un alto índice de desaprobación, que en mayo alcanzaba 82 por ciento, según la encuestadora Gallup. El acuerdo de paz, logrado luego de cuatro años de negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos en Cuba, establece la transformación a movimiento político legal de los rebeldes, cuyos cerca de 7.000 combatientes dejaron las armas el pasado 27 de junio bajo supervisión de la ONU. Según lo convenido, las Farc tendrá un mínimo de diez curules en el Congreso.