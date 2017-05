La tarea de gobernar no ha sido tan sencilla como creía Donald Trump

El sistema de salud pública de Estados Unidos es más complicado de lo que Donald Trump creía. El presidente de Estados Unidos también se ha topado con que China puede ser un aliado útil y que la Otán no es obsoleta, como él dijo durante la campaña. Ser presidente es difícil. Gobernar no ha sido tan sencillo como tal vez creía Trump. En sus primeros 100 días en la presidencia, que se cumplieron ayer, el Congreso y los tribunales bloquearon varias de sus iniciativas, y su promesa de anteponer los intereses de Estados Unidos ante todo chocó contra una dura realidad.

Trump ha sido sorprendentemente sincero acerca de cómo está aprendiendo la forma en que funciona Washington y el mundo. Aunque el Partido Republicano domina el Congreso, también está dividido a la hora de demostrar su apoyo a Trump. Luego de más de tres meses como presidente, el ex astro de reality shows y magnate inmobiliario lucha por conseguir grandes victorias de gobierno y busca un nuevo enfoque a muchas de sus promesas de campaña. Su promesa de campaña de "Estados Unidos primero" se ha topado con la realidad del conflicto con lo extranjero. Sus declaraciones ambiciosas sobre reformar la atención de salud pública y la inmigración han chocado con los límites del Congreso y de los tribunales.

Un presidente que se enorgullece de su flexibilidad ideológica está tratando ahora de administrar un equipo político novato, dividido entre asesores moderados y conservadores. Varias veces debió buscar amigos y socios comerciales en el mundo al que menospreció en la campaña. "Esto ha sido más difícil de lo que creía", dijo Phil Ruffin, un amigo y socio de Trump que ha visitado al presidente dos veces desde que asumió el cargo el 20 de enero. "En los negocios, se toma una decisión y sucede. En el gobierno no es así".

Cuando la presidencia de Trump tenía apenas unos días, los tribunales rechazaron su primer decreto de restricciones migratorias. Desde entonces, han rechazado su prohibición reescrita, así como su intento de recortarle fondos federales a las llamadas "ciudades santuario", aquellos municipios que en la práctica protegen a quienes residen ilegalmente en Estados Unidos.

La lección más dura para Trump ha venido del Congreso, que rechazó su intento de revocar la ley de salud de la era de Barack Obama, pese a que el partido hizo campaña durante años contra el llamado Obamacare. Durante la campaña, Trump dijo que en su primer día en la presidencia anularía la Ley de Cuidado de Salud Asequible de su antecesor en la Casa Blanca. La realidad fue otra. Su discurso al respecto también cambió. En febrero, dijo a un grupo de gobernadores que "es un tema increíblemente complejo". Agregó: "Nadie sabía que el cuidado de la salud podría ser tan complicado".

Divisiones

Para Trump, la batalla del sistema de salud pública fue una introducción brusca a la complicada dinámica interna de ambas cámaras del Congreso, lo que incluye a los duros del Freedom Caucus —un grupo de legisladores republicanos conservadores en la Cámara de Representantes— y a los moderados del llamado Tuesday Group. Ninguno de los principales asesores de Trump tenía experiencia profunda en la dinámica de cómo se legisla. Ahora han tratado de compensar esa falta de experiencia.

En una entrevista reciente, Trump dijo que había "un brecha bastante amplia" entre el enfoque de los miembros más conservadores de su partido y los más moderados. Para superar las divisiones, los asesores de Trump han actuado como moderadores entre esas facciones mientras su equipo trata de revivir el proyecto de reforma a la ley de salud. La Casa Blanca está adoptando un enfoque similar con el plan de reforma tributaria del presidente.

La evolución de Trump quizás ha sido más clara en asuntos de relaciones exteriores. Cuando se le presentaron fotos de niños que fueron víctimas de un ataque químico en Siria, Trump rápidamente abandonó su lema electoral de "Estados Unidos primero" y apoyó una intervención militar.

Después de escuchar a los líderes europeos defender a la Otán, dejó de decir que esa organización era obsoleta. Y después de las súplicas de los ejecutivos empresariales y de las advertencias hechas por líderes de otras naciones, de una turbulencia económica inminente, Trump abandonó abruptamente esta semana sus planes de retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Desde que John F. Kennedy nombró a su hermano Bobby secretario de Justicia y a su cuñado como director del Cuerpo de Paz, ningún otro presidente de Estados Unidos se había apoyado tanto en su familia como Donald Trump. Hasta su nieta de cinco años Arabella aporta lo suyo. Los propios parientes de Trump se sorprenden del grado en que el magnate ha entremezclado la sangre, los negocios y las tareas del gobierno.

Ivanka Trump tiene un despacho en el West Wing, las oficinas presidenciales de la Casa Blanca, y el título de asesora del presidente. El martes último se las vio en figurillas para defender la gestión de su padre en una conferencia sobre mujeres en Alemania. Su esposo Jared Kushner es asesor especial del presidente con una cantidad de delicados encargos, que incluyen desde buscar la paz en el Medio Oriente hasta reestructurar el gobierno federal.

Un hijo de Trump, Eric, es una especie de vocero extraoficial del mandatario y aseguró que su padre no tolerará provocaciones de Corea del Norte. "Uno no quiere que haya muerte, destrucción y turbulencia en el mundo, pero hay que ser fuerte cuando se lidia con dictadores terribles, terribles". Otro hijo de Trump, Don Jr., ha ido ganando prominencia y se especula que se podría postular a algún cargo electivo. El no lo descarta y ha dicho que la gobernación del Estado de Nueva York es algo tentador de cara al futuro.

La esposa de Trump, Melania, ha sido una presencia distante y se ha quedado en Nueva York, por lo menos hasta que su hijo Barron, de 11 años, termine el año escolar. Pero pasa cada vez más tiempo en Washington. La pequeña Arabella, por su parte, cautivó al presidente chino Xi Jinping al cantar una canción en mandarín durante el encuentro que ambos mandatarios sostuvieron recientemente en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Los pro y los contra

El tener a varios familiares en el gobierno conlleva pros y contras, según está comprobando Trump. La dinámica familiar le agrega intriga a la lucha por ganar influencia típica de los primeros días de una presidencia. El sector más moderado, encabezado por Kushner e Ivanka Trump, parece estar ganando peso en detrimento del flanco que lidera Steve Bannon, un abanderado de los conservadores.

El historiador de Princeton Julian Zelizer dice que los familiares pueden hablar francamente con Trump y darle visiones que los demás funcionarios tal vez se abstengan de presentar, pero al mismo tiempo "están tan identificados con la familia y deseosos de proteger a su padre que no pueden hacer recomendaciones honestas y a veces no ven los problemas a medida que van surgiendo".

