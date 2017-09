La oposición venezolana hizo sus primarias para ir a elecciones regionales

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizaba anoche el escrutinio de sus elecciones primarias, celebradas en 19 de los 23 estados de Venezuela para designar sus candidatos a gobernador para las elecciones regionales del mes próximo.

"La gran mayoría de los centros de votación se encuentra en la etapa de auditoria ciudadana o escrutinio", informó anoche el presidente de la Comisión Electoral de la MUD, Francisco Castro.

El dirigente aseguró que la jornada transcurrió con normalidad y sin otros incidentes que la falta de material electoral en algunas mesas, reportó la agencia de noticias EFE. Poco antes de que se cerrara la votación, el diputado socialdemócrata Henry Ramos Allup explicó en conferencia de prensa que la falta de boletas en algunas mesas se debía a que la asistencia a las urnas estaba "por encima de lo estimado".

Los líderes de la MUD acordaron resolver en comicios primarios sus candidatos a gobernador, que llevarán los sellos de sus respectivos partidos y no los de la coalición, porque fue inhabilitada por el gobierno en varios distritos clave. Por las 19 candidaturas compitió exactamente el triple de postulantes, 57. De ellos, la mayor cantidad (15) pertenece a Primero Justicia, el partido del ex candidato presidencial Henrique Capriles y del presidente del Parlamento, Julio Borges. Luego siguen Acción Democrática, de Ramos Allup, con 12; Voluntad Popular, del dirigente preso Leopoldo López, con 10; Un Nuevo Tiempo, del ex candidato presidencial Manuel Rosales, con siete, y Avanzada Progresista, del gobernador Henri Falcón, con seis. Solo en cuatro estados no se efectuaron las primarias pues los candidatos a gobernadores fueron escogidos por consenso.

Las elecciones de gobernadores debieron efectuarse en diciembre de 2016, según lo establecido por la Constitución, pero el gobierno las aplazó, primero hasta mediados de este año y luego hasta diciembre próximo. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló a principios de agosto y declaró su preeminencia sobre todos los poderes públicos del país ordenó anticiparlos a octubre próximo. Aún no se precisó la fecha exacta.