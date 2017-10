La OEA escucha a víctimas del chavismo

Juristas venezolanos acusaron en la OEA al gobierno del presidente Nicolás Maduro de someter al Poder Judicial y al Legislativo a través de amenazas, encarcelamientos y golpizas y torturas a jueces y diputados. El proceso se hace por iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Los abogados comparecieron ante tres expertos internacionales para evaluar si la situación de derechos humanos en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI).

El diputado opositor Armando Armas denunció que hasta la fecha no se ha abierto investigación alguna ni se han practicado arrestos relacionados a las lesiones que él y otros sufrieron en julio, cuando unos 200 militantes y paramilitares armados del chavismo tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional y atacaron con tubos y disparos a congresistas y empleados. Armas sufrió ese día traumatismo craneal, señaló que los legisladores han sufrido al menos 215 agresiones físicas desde que la oposición obtuvo la mayoría legislativa en diciembre de 2015. Además llevan dos años sin cobrar sueldo.

Pedro Troconis, uno de 18 juristas que la semana pasada se reunieron en Washington para instalar un tribunal supremo en el exilio, dijo que Maduro exigió por cadena nacional su encarcelamiento y congelamiento de bienes. "En Venezuela reina una impunidad sistemática por ausencia de justicia. Y los que debemos ejercerla debimos salir del país por la persecución constante de Maduro". La ex jueza Ralenis Tovar relató desde Canadá que sus superiores la amedrentaron en 2014 para que ordenara el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. "Yo era madre soltera. Me aterré de quedar presa. Me escoltaron hasta mi casa y eso me llevó a firmar la orden de aprehensión" contra López, condenado poco después a casi 14 años de prisión por llamar a manifestaciones.

Las audiencias públicas debían ser coordinadas por el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, pero renunció ayer a su tarea en la OEA, alegando que ya había cumplido con la selección de los tres expertos. El argentino está envuelto en un escándalo debido a que se le descubrieron cuentas en paraísos fiscales.