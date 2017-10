La música country, el género más conservador

Al disparar en un concierto de música country, el atacante de Las Vegas eligió como blanco uno de los segmentos más conservadores de la cultura estadounidense, donde las armas son un tema de celebración.

La matanza ocurrió en un concierto con entradas agotadas del cantante country Jason Aldean, que encabeza los rankings y cuyas canciones hablan de los valores y los reclamos de la clase trabajadora de Estados Unidos. Con raíces en los Estados confederados, la música country creció rápidamente en la última década. Aldean que el año pasado obtuvo el primer galardón de la Academia de la Música Country, habla a la clase media estadounidense con canciones como "Fly Over States" (Volar sobre los estados), una historia de hombres que vuelan en primera clase de Nueva York a Los Angeles y que no pueden entender el corazón del país o de tipos que "no han visto la sangre, el sudor y las lágrimas que implicó vivir los sueños" de los granjeros blancos.

Originario de Georgia que recientemente puso en venta una gran estancia de Tennessee donde caza ciervos y pavos, Aldean dijo el año pasado que Donald Trump ganó hablándole "al tipo común que cada día va al trabajo y quiere una vida normal para su familia" .

Más del 90 por ciento de quienes escuchan música country son blancos. El género es más popular en el "Sur profundo" y en las Grandes Llanuras al oeste del río Mississippi.

Un estudio del año pasado indicó que los fans son también mayores: el estadounidense promedio que escucha country tiene casi 45 años. Desde la sorpresiva victoria electoral de Trump, los cantantes de country han sido de los pocos artistas que han tenido ocasionalmente palabras cálidas para el magnate populista. El senador Ted Cruz, un ultraconservador y rival de Trump en las primarias republicanas, resumió las asociaciones políticas del género cuando dijo que se pasó al country del rock porque hallaba a las estrellas country "más patrióticas" luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Uno de los temas frecuentes de las canciones de country son las armas, veneradas en el Estados Unidos rural donde hay un profundo rechazo a regular su venta. Justin Moore canta sobre crecer disparando armas y se lamenta: "Algunas personas quieren quitarlas/Por qué no van a atrapar a los chicos vendiendo crack".La estrella country Blake Shelton hizo un cover de una canción, "Granddaddys Gun (El revólver del abuelito)", en una mirada afectuosa a un arma heredada por varias generaciones.