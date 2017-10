La insensible llamada de Trump a la viuda de un soldado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está envuelto en una nueva polémica por supuestamente decirle a la viuda de un soldado muerto en Níger que "él sabía a lo que se exponía", según una legisladora demócrata que lo acusó de "insensible". El soldado, La David T. Johnson, de 25 años, murió durante una emboscada en Níger a principios de octubre.

Sus restos llegaron el martes al aeropuerto de Miami, en Florida. Cuando su viuda, Myeshia Johnson, embarazada de su tercer hijo, se dirigía a recibir el féretro, recibió una llamada de Trump, según Frederica Wilson, representante demócrata y quien acompañaba a la mujer. "No escuché toda la conversación telefónica pero le oí decir «estoy seguro de que él sabía a lo que se exponía», pero esto es doloroso", dijo la legisladora. "Este hombre está enfermo. Tiene un corazón de piedra y carece de piedad y simpatía. Es una viuda en duelo", se indignó. "La legisladora demócrata se inventó completamente lo que dije a la esposa de un soldado muerto en combate (y tengo las pruebas). ¡Triste!", afirmó Trump en Twitter.

La patrulla conjunta en la que estaba Johnson sufrió el 4 de octubre una emboscada de un grupo yihadista en la frontera con Mali, que le costó la vida a cuatro soldados estadounidenses y a otros cuatro de Níger.

El cruce es un nuevo capítulo de la controversia iniciada el lunes por Trump, cuando un periodista le preguntó por qué no había hablado públicamente todavía de la muerte de los cuatro miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Níger. "Si miran al presidente (Barack) Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no hicieron llamadas, muchos de ellos no hicieron llamadas (a los familiares de los fallecidos)", respondió Trump. Cuando un periodista le respondió que esta afirmación era inexacta, Trump pareció rectificar, aunque no del todo. "Creo que el presidente Obama lo hizo (llamar) algunas veces, y quizá otras veces no. No lo sé. Es lo que me han dicho (...) Otros presidentes no llamaron, escribieron cartas. Y algunos presidentes no hicieron nada", argumentó Trump.

Ante las críticas, el mandatario se defendió con un ejemplo concreto que concierne a su jefe de gabinete, el general John Kelly, uno de cuyos hijos murió mientras servía en Afganistán en 2010. "Pueden preguntar al general Kelly si recibió una llamada de Obama. Pueden preguntar a otra gente. Yo no sé cuál era la política de Obama. Yo escribo cartas y también llamo", afirmó Trump.