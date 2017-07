La huelga general contra Temer tuvo baja adhesión en San Pablo

La huelga general convocada ayer por las centrales sindicales contra el gobierno de Michel Temer tuvo menos impacto que la del pasado 28 de abril, sobre todo porque funcionó el transporte en San Pablo y Río de Janeiro, en una jornada de protesta que coincidió con la divulgación del índice de desempleo, que aumentó hasta el 13,3% y mostró la pérdida de 2,3 millones de puestos de trabajo en un año. Los sindicatos aparecieron divididos y eso influyó para que los gremios de conductores de los colectivos, subtes y trenes de San Pablo y Río no adhirieran a la protesta, que se sintió con fuerza en Brasilia y en ciudades como Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte y Salvador.

La huelga fue calificada como un "fracaso" por una fuente del gobierno. Pero puso nuevamente a la figura de Temer contra las cuerdas por la denuncia penal por corrupción en su contra, que se ubicó en el centro de la escena, como principal responsable de la reforma laboral que votará el Senado la semana próxima. En San Pablo, el corazón financiero e industrial, y Río de Janeiro, capital turística y segunda ciudad en cantidad de habitantes, se registraron grandes bloqueos de avenidas y accesos por parte de manifestantes de movimientos sociales y sindicatos. Los ingresos a los aeropuertos de Guarulhos (San Pablo) y Antonio Carlos Jobim (Río) estuvieron bloqueados por unas horas.

En Brasilia, la paralización fue total e incluso el gobierno cerró la Explanada de los Ministerios, el lugar que el mes pasado fue escenario de incendios de edificios públicos.

Sindicatos de petroleros, metalúrgicos, bancarios y empleados públicos comandaron las protestas contra Temer pero específicamente contra la reforma laboral: en el Estado de Bahía hubo más de 100 ciudades paralizadas por la huelga. El paro tuvo mucho menos visibilidad en las calles que la del 28 de abril pasado, sobre todo porque el gobierno de Temer prometió para dos centrales sindicales de centroderecha que tienen diputados en la base oficialista que no les retirará la contribución sindical en la reforma laboral. De todos modos, los organizadores de la huelga, la Central Unica de Trabajadores (CUT), pidieron enfrentar la votación de la reforma laboral el jueves 6 en el Senado, que la puede convertir en ley y darle a Temer su segunda gran conquista, detrás de la aprobación del congelamiento del techo del gasto por 20 años realizada en diciembre. El gobierno realiza movimientos con dos comandos en sus manos: en una la reforma laboral de la próxima semana y en la otra la defensa del presidente de la denuncia por corrupción que le hizo el fiscal general y que debe votar la Cámara de Diputados. Esta denuncia depende de la Cámara de Diputados: si dos tercios de la Cámara baja vota por acogerla, Temer será apartado por 180 días del cargo hasta que la Corte Suprema defina un veredicto. Y por eso el Ejecutivo quiere acelerar la votación, para evitar que se quiebre aún más la base oficialista.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgó, mientras se desarrollaba el paro, que el desempleo del trimestre terminado en mayo fue del 13,3%, un 20,4% más que en mayo del año anterior. Ese mes, el 12 de mayo, Temer asumió con nuevo gabinete y plan económico el gobierno tras la suspensión de Dilma Rousseff, finalmente destituida el 31 de agosto. En el acumulado de un año, 2,3 millones de brasileños perdieron sus trabajos, dijo el IBGE.

Liberan a asesor del presidente

En el marco del escándalo de corrupción, el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Luiz Edson Fachin dejó ayer en libertad al ex diputado Rodrigo Rocha Loures, asesor del presidente, quien fue filmado cuando cobraba un soborno en nombre del presidente. El juez determinó que el hombre de confianza de Temer use una tobillera electrónica para que pueda ser monitoreado por la policía. Además, deberá estar en su casa entre las 8 de la noche y las seis de la mañana así como los fines de semana y feriados. También retuvo su pasaporte y no podrá entrar en contacto con otros investigados en el proceso.