Joaquín Sabina: "No es Cataluña contra España, sino Cataluña contra Cataluña"

El cantautor español Joaquín Sabina cuestionó las divisiones que genera el tema de la independencia de Cataluña en la población de España, al hablar hoy con los medios durante su visita a Ecuador.

"No es Cataluña contra España, como alguna prensa extranjera lo anda diciendo, es Cataluña contra Cataluña. Hay familias que ya no se hablan, hay amigos míos que no pueden opinar públicamente porque quieren seguir siendo españoles, han dividido por la mitad a Cataluña, eso es lo peor que puede hacer un gobernante", dijo.

Aclaró que él no es político pero sí un ciudadano "preocupado" por las cosas que pasan en su país. Además, argumentó que el presente siglo es "de borrar fronteras" y que "los mayores males que ha tenido Europa en el siglo XX han sido culpa de los nacionalismos".

"Estoy radicalmente en contra de que alguien quiera hacer una patria más pequeñita, teniendo una tan grande", agregó el compositor, quien se presenta este miércoles en Quito para presentar "Lo niego todo".

Sabina llegó a la capital ecuatoriana dos días antes de su presentación para aclimatarse a la altura de esta ciudad andina y superar los "achaques" que dijo tener por operaciones en su estómago.

"Repasar canciones antiguas y estrenar las nuevas, algo que no hacíamos desde hace ocho años, es algo que nos ha revitalizado mucho", señaló el músico.