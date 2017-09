Irán amenaza con una dura respuesta si se viola el pacto nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que ya tomó una decisión sobre si retira o no a su país del acuerdo nuclear con Irán de 2015, propiciando una dura reacción de su par iraní, Hasan Rohani, quien advirtió ante la ONU que la República Islámica responderá "decididamente" ante cualquier violación del pacto. El cruce de declaraciones, que coincide con la presencia de Trump y Rohani en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, llegó un día después de que el mandatario estadounidense atacara fuertemente a Teherán y el acuerdo nuclear en su primer discurso ante la organización internacional de 193 países.

Rohani respondió ayer a Trump calificando su discurso de "ignorante" e "impropio" para la ONU y diciendo que su gobierno busca una "excusa" para denunciar el acuerdo por el que Irán limitó sus actividades nucleares. "Ya decidí", dijo el presidente estadounidense a periodistas al ser preguntado sobre su posición respecto al pacto nuclear. Ante la insistencia de la prensa, replicó: "Ya les haré saber". En virtud del acuerdo, firmado en julio de 2015, Irán restringió actividades susceptibles de servir para el desarrollo de armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones comerciales y financieras y contra su industria petrolera. Firmado por Estados Unidos, Irán, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, el pacto parecía haber puesto fin a 12 años de disputa por el programa nuclear iraní. Rohani dijo que su país no será el primero en violar el acuerdo pero "responderá decididamente a su violación por cualquiera de las partes". En comentarios claramente dirigidos a Trump, el mandatario iraní dijo que "sería una gran pena si este acuerdo fuera a ser destruido por canallas recién llegados al mundo de la política". "La retórica ignorante, absurda y odiosa, llena de ridículas acusaciones sin sustento, que fue desplegada el martes ante este augusto cuerpo" es impropia de ser oída en la ONU, que se estableció para promover la paz y el respeto", agregó.

Preocupación

El presidente iraní descartó renegociar el acuerdo, luego de que el secretario de Estado Rex Tillerson dijera el martes que esa era la intención de Trump, con el fin último de corregir sus "defectos". Irán fue uno de los principales blancos del agresivo discurso de Trump del martes en la ONU, donde dijo que el gobierno iraní "enmascara una dictadura corrupta bajo la falsa forma de una democracia" y reprime duramente a su pueblo. La creciente tensión preocupa a otros países firmantes. Los europeos, en particular, expresaron su desaprobación ante las amenazas de Trump de retirarse del acuerdo. El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó ayer a ampliar el acuerdo con Irán a fin de que incluya medidas para restringir el desarrollo de misiles balísticos y prolongar los controles a las actividades atómicas iraníes, dos exigencias de Trump. Irán rechaza haber violado el acuerdo, y el organismo nuclear de la ONU, que supervisa su cumplimiento, dijo en un informe que no detectó ninguna transgresión de parte de Teherán. Bajo la ley estadounidense, el presidente debe certificar al Congreso cada 90 días que Irán cumple el pacto. Si no lo hace, el Congreso tiene 60 días para decidir si vuelve a imponer sanciones. El plazo para la próxima certificación vence el 15 de octubre.