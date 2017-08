Investigan a Keiko Fujimori por Odebrecht

Una fiscalía del Perú abrió una investigación preliminar contra la líder del partido opositor Fuerza Popular y ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, por lavado de activos vinculado al caso Odebrecht.

El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, decidió abrir la pesquisa después de recibir de la Justicia deBrasil una anotación incautada del teléfono celular del ex CEO de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en la que se alude una donación a la campaña electoral de Fujimori en 2011. "Aumentar Keiko a 500 y hacer una visita", se lee en la anotación realizada por Odebrecht que difundió en primicia el portal periodístico peruano IDL Reporteros.

El abogado de Fujimori, Edward García, señaló que su defendida asisitirá a todas las citaciones de la fiscalía para demostrar que no está vinculada al caso Odebrecht. "Hemos sido notificados del inicio de unainvestigación preliminar, la misma que solo se circunscribe a laanotación (en el celular de Odebrecht) que viene deBrasil", dijo García.

Odebrecht ya confesó ante la Justicia de su país y fiscales peruanos que entregó dinero en 2011 a Fujimori para equiparar el que había entregado a quien entonces era su mayor rival en la contienda electoral, Ollanta Humala, quien finalmente llegó al poder. Humala y su esposa están encarcelados por el caso Odebrecth desde el 13 de julio.

El empresario Marcelo Odebrecth, que no detalló montos, señaló además que el dinero para la hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori salió de la "caja 2", la misma cuenta desde la que se hicieron otros pagos ilícitos. En Perú no se considera delito que una empresa extranjera financie una campaña, pero, al no ser reportados oficialmente los fondos, se supone que se usan mecanismos para "lavar" dinero.