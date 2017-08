Insólita admisión del yerno

La campaña de Donald Trump era tan caótica y desorganizada que no hubiera podido conspirar con Rusia, declaró el yerno de Trump, Jared Kushner.

En declaraciones a un grupo de pasantes en el Congreso este lunes, Kushner respondió a una pregunta sobre la investigación que lleva a cabo el fiscal independiente Robert Mueller sobre la intromisión de Rusia en favor de la campaña de Trump.ForeignPolicy.com fue el primer medio que publicó los comentarios, que iban a ser en confidencia. "Ellos creen que conspiramos, pero no podíamos ni coordinar con nuestras oficinas locales", dijo Kushner. Kushner le dijo además a los pasantes que la Casa Blanca no tiene idea de a dónde llegará la investigación de Mueller. Manifestó que jamás pensó meterse en política y por eso no apuntó con detalle sus contactos con funcionarios extranjeros, algo que se le está exigiendo para tener acceso a contenido confidencial.