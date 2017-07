Generalizado rechazo de la comunidad internacional a la elección del chavismo

La cuestionada elección de la asamblea constituyente en Venezuela realizada el domingo en medio de una ola de violencia y represión que dejó al menos 16 muertos, fue rechazada por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo los principales países de América latina, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), mientras que los aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro, mucho menos numerosos, dieron su respaldo al polémico proceso. Los números anunciados muy tardíamente por las autoridades venezolanas fueron cuestionados por la oposición y la comunidad internacional. Mientras el gobierno anunció algo más de 8 millones de votos (todos a su favor: no había lista opositora), lo que de de todos modos es sólo el 41 por ciento del padrón, la oposición estimó que los votantes apenas superaron el 12 por ciento del registro (ver cuadro).

Argentina, contundente

El presidente argentino Mauricio Macri expresó que "es muy triste lo que se está viviendo en Venezuela" y dijo no avizorar una "salida rápida para tanta violencia". Lamentó que en Venezuela "se viene reiterando hace años, cada vez peor, la situación de más violencia y abandono. También pienso lo cerca que estuvimos de ir por ese camino. Todo hubiera sido muy difícil, tremendo para los argentinos. Por suerte, una mayoría decidimos cambiar y vencer la resignación que nos querían meter", agregó el jefe de Estado.

El canciller Jorge Faurie anunció que Brasil, a cargo de la presidencia temporaria del Mercosur, analiza convocar a los Estados miembro "con mucha brevedad", luego de que Maduro desoyera los pedidos del Mercosur de no realizar las elecciones. "No estamos lejos de aplicar la Cláusula Democrática. Hoy en Venezuela no hay democracia", señaló Faurie en referencia al Protocolo de Ushuaia, que contempla la salida del Mercosur de los países que interrumpan el orden constitucional. Faurie recordó que el Mercosur ya tiene abierto el proceso del Protocolo de Ushuaia contra Venezuela desde abril, y señaló que, al cierre de la cumbre de presidentes del Mercosur que se hizo en Mendoza hace 10 días, se le envió a Maduro una nueva nota de advertencia.

Estados Unidos, por su parte, impuso el bloqueo financiero a Maduro. Este fue calificado como "dictador" e incluido por el Departamento del Tesoro en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, en la que están Bashar Assad (Siria), Kim Jong-un (Corea del Norte) y Robert Mugabe (Zimbabue). Eso significa que todos los activos que pueda tener Maduro en EEUU quedan congelados y que se prohíbe a todo estadounidense hacer negocios con él. "Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que menosprecia el deseo del pueblo venezolano", manifestó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.La Unión Europea (UE), que nuclea a 28 naciones, también se pronunció con dureza. La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, expresó que "los acontecimientos de las últimas 24 horas han vuelto a alimentar la preocupación de la UE por el destino de la democracia en Venezuela". Además, lamentó "profundamente" la violencia durante la elección y condenó el "uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" por parte de las fuerzas del Estado. Alemania agregó por su parte que "la votación de los constituyentes ni fue libre, ni secreta, ni igualitaria e infringe así los principios básicos democráticos".

España dijo que "no reconocerá una constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto".

México anunció el mismo domingo que "no reconoce" la elección. Lamentó que el gobierno venezolano haya decidido "llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente y que profundizan la crisis en que se encuentra el país". Perú tampoco reconocerá el resultado de la que llamó "ilegítima" elección. La elección "viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo representado en la Asamblea Nacional". Brasil se pronunció en igual sentido. "La iniciativa del presidente Nicolás Maduro viola el derecho al sufragio universal, le falta el respeto al principio de la soberanía popular y confirma la ruptura del orden institucional en Venezuela". Colombia, que había mantenido una relación cordial con el fallecido Hugo Chávez, ahora condenó "la represión y la violencia" durante la elección en Venezuela y señaló que "la instalación por la fuerza de una ilegítima constituyente llevará a Venezuela a una ruptura de la convivencia democrática, destruyendo sus valores republicanos".

La jornada electoral del domingo en Venezuela fue un "tremendo fracaso" para el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En una nota oficial, el diplomático dijo que el gobierno venezolano busca "disfrazar la realidad, disfrazar de éxito y fiesta cívica lo que en realidad fue un tremendo fracaso".

Uruguay. otro país que mantuvo una relación positiva con Chávez, ahora pidió que se abra un diálogo amplio antes de la instalación de la constituyente, manifestó el canciller Rodolfo Nin Novoa. Su gobierno "sigue con enorme preocupación el desarrollo de los acontecimientos". Su colega de Paraguay, Eladio Loizaga, señaló que el Mercosur próximamente mantendrá una reunión de consulta con Venezuela. En caso de no obtener respuestas del gobierno venezolano, se deberá aplicar la tercera fase del Protocolo de Ushuaia que contempla sanciones.

Pocos a favor

Del lado del gobierno chavista sólo se pronunciaron Bolivia y Nicaragua. El presidente Evo Morales saludó la elección: "Felicitamos al pueblo venezolano por su participación democrática en la elección de la asamblea constituyente", escribió en Twitter. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega llamó a Maduro para felicitarlo por la "histórica" votación, a la que calificó como "una victoria de todos".

Más tarde se pronunció un país de mucha mayor importancia, Rusia. Instó a la comunidad internacional a "contenerse" y a renunciar a "planes destructivos"contra Maduro. "Hay que crear las condiciones propicias, también externas, para que la constituyente pueda sentar las bases de una solución pacífica para las contradicciones que existen en la sociedad venezolana", señaló Moscú.

¿demócrata? Maduro, junto a su esposa, celebró la presunta victoria ya muy avanzada la noche del domingo.