Fuertes críticas a Trump por su ambigüedad al condenar a los supremacistas

Ex presidentes y destacados dirigentes republicanos desataron ayer una nueva ola de cr√≠ticas a la "ambig√ľedad moral" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario rectificara sus dichos y publicara una postura equidistante entre los grupos supremacistas blancos y las protestas antirracistas en relaci√≥n al estallido de violencia en Charlottesville, Virginia.

Los ex mandatarios estadounidenses George H. W. Bush (1989-1993) y George W. Bush (2001-2009) llamaron ayer a rechazar el antisemitismo y el odio. "Estados Unidos siempre debe rechazar la intolerancia racial, el antisemitismo y el odio en todas sus formas", dijeron los republicanos en un comunicado conjunto.

La reacción de los Bush, que no suelen pronunciarse sobre los vaivenes políticos del país, llega cuatro días después de que el ex presidente demócrata Barack Obama reaccionara a lo sucedido en Charlottesville con una cita de Nelson Mandela, que se convirtió en el mensaje con más "me gusta" de la historia de Twitter: "Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión". El mensaje de Obama alcanzó ayer 3,2 millones de "likes" en la red social. Fue compartido o "retweeted" 1,3 millón de veces.

El ex mandatario dem√≥crata Bill Clinton (1993-2001) tambi√©n reaccion√≥ al suceso, al escribir en Twitter que "a√ļn cuando se protege la libertad de expresi√≥n y de asamblea, hay que condenar el odio, la violencia y el supremacismo blanco". Otro destacado integrante de la familia Bush, el ex gobernador de Florida y ex aspirante presidencial republicano Jeb Bush, conden√≥ el s√°bado expl√≠citamente a los supremacistas blancos y ayer pidi√≥ a Trump que no "cuestione qui√©n tiene la culpa de los sucesos de Charlottesville".

Entre los dirigentes republicanos, el presidente de la C√°mara de Representantes del Congreso y tercera autoridad del pa√≠s, Paul Ryan, en Twitter: "Debemos ser claros. El supremacismo blanco es repulsivo. Este fanatismo es contrario a todo lo que este pa√≠s representa. No puede haber ambig√ľedad moral".

Ryan critic√≥ a Trump por culpar a "los dos bandos" de la violencia del fin de semana en Charlottesville, cuando un joven radical atropell√≥ con su autom√≥vil a una multitud que protestaba contra la marcha de extremistas de derechas, causando la muerte de Heather Heyer, una asesora financiera de 32 a√Īos, y dejando 19 heridos. Ayer se celebr√≥ en un teatro de Charlottesville una ceremonia funeraria en su honor. El republicano reaccion√≥ as√≠ despu√©s de que Trump insistiera el martes en que tanto los grupos antirracistas como los supremacistas blancos fueron responsables de la violencia.

"Criminales y matones"

El propio Trump, horas antes, hab√≠a condenado el racismo y calificado de "criminales y matones" a integrantes del Ku Klux Klan, neonazis y supremacistas que participaron de los desmanes. "¬ŅQu√© pasa con la alt-left (izquierda alternativa) que atac√≥ a lo que usted llama alt-right (derecha alternativa, racista)? ¬ŅTienen alguna culpa?", dijo Trump en una ca√≥tica rueda de prensa en Nueva York. El mandatario defendi√≥ el derecho a movilizarse contra el retiro de los s√≠mbolos de la Confederaci√≥n esclavista sure√Īa que pele√≥ contar el Norte en la guerra civil estadounidense del siglo XIX, para muchos un homenaje esclavista que debe ser eliminado y para otros trozo de la historia de la cual se sienten orgullosos. "George Washington era due√Īo de esclavos, ¬Ņvamos a retirar sus estatuas tambi√©n?", pregunt√≥ Trump. "Entonces quitemos la de Jefferson a la semana siguiente", agreg√≥ con tono ir√≥nico.

El movimiento pendular de Trump entre una postura y otra se explica en el rechazo abrumador que desataron sus primeras declaraciones, por una parte, y en el apoyo que grupos de ultraderecha le dieron al mandatario en su campa√Īa electoral, fascinados por su tinte nacionalista. El veterano senador republicano John McCain rechaz√≥ poner en el mismo saco a neonazis y antifascistas, al subrayar que "no hay equivalencia moral entre racistas y estadounidenses que se ponen de pie para desafiar el odio y la intolerancia". "El presidente deber√≠a decirlo", tuite√≥ McCain.

Emotivo adiós

En tanto, varias personas se congregaron ayer en un teatro de Charlottesville para homenajear a Heyer. Durante la ceremonia f√ļnebre, su madre, Susan Bro, dijo que su hija era una persona solidaria y compasiva que enfrentaba las injusticias. "Trataron de matar a mi hija para callarla. Bueno, ¬Ņsaben qu√©? Acaban de magnificarla", apunt√≥ Bro durante la ceremonia. Los asistentes vistieron ropa p√ļrpura, el color preferido de la joven mujer. A su vez, el padre de la v√≠ctima, Mark Heyer, dijo que su hija particip√≥ de la marcha el s√°bado porque quer√≠a "acabar" con el odio. "Conmemoraci√≥n para la bella e incre√≠ble Heather Heyer, una joven mujer realmente especial. ¬°Ser√° largamente recordada por todos!", escribi√≥ Trump en Twitter.

Trump desmanteló ayer a dos grupos de asesores empresariales debido a las críticas que recibió por su demora para condenar la violencia de extrema derecha. "En vez de presionar a los empresarios del Consejo de Manufactura & Foro de Estrategia & Políticas, pongo fin a los dos. ¡Gracias a todos!", escribió en Twitter. Varios ejecutivos habían renunciado a los consejos asesores de la Casa Blanca en protesta por la demora de Trump.

"George Washington era due√Īo de esclavos, ¬Ņvamos a retirar sus estatuas y las de Jeffeson tambi√©n?"