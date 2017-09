Francisco también se "acordó" de Trump

En la misma conferencia de prensa en vuelo en la que criticó con dureza a Nicolás Maduro, el Papa Francisco llamó al presidente estadounidense Donald Trump a que reconsidere su decisión de eliminar un programa federal que protege de deportación a jóvenes inmigrantes llevados ilegalmente de niños a Estados Unidos, diciendo que una persona que es "pro-vida" debería mantener juntas a las familias. "Si él cree en la vida debe entender que la familia es la cuna de la vida y uno debe defender su unidad", dijo Francisco en una conferencia de prensa en el avión que lo llevaba de regreso a Italia procedente de Colombia.

Francisco dijo que no había leído la norma firmada por Trump para suspender el programa de Barack Obama conocido como Daca. Unas 800.000 personas están afectadas por la decisión de Trump de dar al Congreso seis meses para encontrar una solución y sacarlos del limbo. Sin embargo, el pontífice dijo que en general, la decisión de separar a niños de sus familias "no es algo que rinda frutos, ni para ellos ni para sus familias". "Espero que lo reconsideren", dijo. "Porque he oído al presidente estadounidense hablar: él se presenta como una persona que es pro-vida".

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ya criticó la decisión de Trump de suspender el Daca, diciendo que es "reprensible" y que crea "temores innecesarios para los jóvenes acogidos al Daca y sus familias". Francisco ha criticado previamente a Trump por asuntos de inmigración, diciendo que alguien que quiere construir un muro _como desea Trump en la frontera con México_ "no es cristiano". El Papa ha exhortado a que los migrantes sean bienvenidos en Estados Unidos.