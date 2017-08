Finalizó el desarme de las Farc, que se aprestan a entrar en política

Colombia dio por terminado de manera definitiva medio siglo de conflicto con las Farc, la mayor guerrilla del continente. Los rebeldes concluyeron ayer, ante Naciones Unidas y el presidente del país, Juan Manuel Santos, su desarme y ahora pasarán a ser un partido político. "Con esta dejación de armas, el conflicto realmente termina y comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación", proclamó el presidente Santos. El mandatario y varios jefes del hasta hoy movimiento guerrillero asistieron a la salida del último cargamento de armas entregadas a una misión de la ONU para su fundición. Empero, en Colombia no faltan críticos a este proceso. El partido del ex presidente Alvaro Uribe, en especial, afirma que las Farc sigue siendo un peligro para la paz y que su desarme es dudoso. Las selvas colombianas esconderían arsenales no declarados, dicen estos sectores conservadores y enemigos históricos de la guerrilla.

El emotivo acto de entrega del último cargamento de fusiles se llevó a cabo en Pondores, en la costa Caribe colombiana, una de las 26 zonas donde se concentraron desde diciembre los rebeldes para su desarme. Santos, que estaba en mangas de camisa y sombrero, le puso candado al contenedor con los últimos fusiles que recibió la misión de Naciones Unidas. Fue el gesto con el que se selló la prolongada lucha iniciada en1964, que dejó casi 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

"Proceso exhaustivo"

Jean Arnauld, jefe de la misión de la ONU, destacó el "proceso exhaustivo" de desarme. Los observadores internacionales recibieron 8.111 armas de casi 7.000 guerrilleros, y ya incineraron más de un millón de cartuchos, detalló Arnauld. Además, han ubicado 510 de los 873 escondites de armamento que tenían las Farc y que estas declararon, donde han recolectado 795 armas, 22 toneladas de explosivos, 3.957 granadas y 1.846 minas. Estas cifras resultan bajas para especialistas en el conflicto colombiano. Las Farc llegaron a superar los 16 mil combatientes en sus años de esplendor.

"Hoy desapareció ya oficialmente las Farc como grupo armado, ya las Farc son ciudadanos colombianos sin armas. Seguirán haciendo su proselitismo político pero sin violencia", destacó Santos. Iván Márquez, uno de los líderes del desaparecido movimiento armado, ratificó que en adelante las Farc se dedicarán a la "lucha política democrática". "Dentro de poco estaremos realizando el congreso fundacional del nuevo partido político, que seguramente se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia", anticipó. La sigla seguirá entonces siendo la misma: Farc. El lanzamiento está previsto para el 1º de septiembre en Bogotá.

"No queremos romper con nuestro pasado. Hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria", señaló Márquez. El grupo armado fracasó en su intento de tomar el poder durante medio siglo mediante la violencia.

Sin embargo, con el adiós a las armas de las Farc no termina el conflicto en Colombia. Aún quedan activos unos 450 guerrilleros disidentes, según la estimación oficial, además del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla más pequeña pero muy violenta, con la que el gobierno intenta también sellar la paz y numerosas bandas dedicadas al narcotráfico. El narcotráfico y el secuestro forma el núcleo de la economía ilegal de numerosos grupos armados en Colombia, y las Farc no eran la excepción. Tuvieron un activo rol en el narcotráfico, dado su control territorial de zonas cocaleras, y el secuestro les proveyó de millones de dólares durante años. De hecho, la entrega de la fortuna malhabida fue uno de los puntos de roce durante las accidentadas negociaciones, que llegaron a su clímax cuando en octubre del año pasado la mayoría de los ciudadanos rechazó el acuerdo de paz en un referendo. Esto forzó un apurado proceso de renegociación, debiéndose imponer a las Farc algunas de las exigencias del sector de Alvaro Uribe.

Por lo pronto, los ex combatientes comenzarán su vida civil en las 26 zonas de desarme, que pasarán a ser conocidas como "espacios territoriales de capacitación y reincorporación" y estarán bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas. "La apuesta nuestra es que la inmensa mayoría, a partir de que logremos generar proyectos colectivos económicos, permanezca en esas zonas e incluso vengan las familias", dijo Carlos Antonio Lozada, de las Farc.

Para hoy está previsto que la organización entregue el listado definitivo de bienes para reparar a las víctimas, y salgan de las áreas los niños combatientes que aún quedan bajo su control. Hasta el momento el Estado ha recibido a 88 menores. Utilizar a menores en conflictos armados es delito de lesa humanidad, pero no se aplicará esta norma a las Farc.

Múltiples desafíos

A la vez, la nueva etapa enfrenta múltiples desafíos, que van desde la seguridad física de los ex guerrilleros ante la hostilidad de los familiares de sus víctimas, hasta el lento proceso de amnistía para centenares de sus presos..

Las Farc se aprestan a hacer política y a enfrentar a la justicia. Pero tanto los rebeldes como los agentes del Estado se someterán a una "jurisdicción especial de paz", es decir, un sistema judicial ad hoc, que prevé sanciones menores y alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

