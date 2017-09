Facebook fue usado por Rusia en la campaña

Facebook reconoció por primera vez haber sido utilizado durante la campaña electoral estadounidense del año pasado para ejercer una influencia ilegal sobre los votantes a través de cientos de cuentas falsas operadas desde Rusia por una empresa con conocidos vínculos con el Kremlin del presidente Vladimir Putin.

El jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, reveló que identificó unos 3.000 anuncios por más de 100.000 dólares centrados en temas sociales como derechos de los homosexuales, control de armas, la cuestión racial y la inmigración que se desarrollaron entre junio de 2015 y mayo de 2017, antes de los comicios de noviembre. Los anuncios estaban vinculados a unas 470 cuentas falsas y páginas que la compañía dijo haber cerrado.

La empresa aseguró que las cuentas falsas fueron creadas por una empresa rusa, Internet Research Agency, que es conocida por usar cuentas de "troll" para publicar en las redes sociales y comentar en los sitios web, informó The New York Times. "Nuestro análisis concluyó que esas cuentas y páginas estaban vinculadas y eran administradas desde Rusia", explicó Stamos en el blog de la compañía.Los anuncios no mencionaban las elecciones, pero buscaban profundizar la división en temas que polarizan al electorado. Facebook dijo también que encontró 2.200 anuncios adicionales que tenían indicios de conexión rusa. Algunos habían sido comprados por cuentas de Facebook con direcciones de Internet que parecían de EEUU, pero con el idioma establecido en ruso. La influencia extranjera en las elecciones está prohibida en EEUU, por lo que Facebook está obligada a informar a las autoridades de con cuentas sospechosas.