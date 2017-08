España da por "desactivada" a la célula terrorista de Barcelona y Cambrils

Las autoridades dieron ayer por "neutralizada" a la célula terrorista que perpetró los atentados del jueves pasado en Barcelona y Cambrils, con un saldo de 13 muertos y 132 heridos en la capital catalana y cinco terroristas abatidos y un civil asesinado en la localidad balnearia catalana. Todos los terroristas abatidos eran de origen marroquí. Sin embargo, el autor del atropello masivo en Barcelona, el también marroquí Younes Abouyaaqoub, sigue prófugo. Y el jefe e ideólogo de la célula, el imán islámico Abdelbaki Es Satty, o bien también está prófugo o murió en una explosión accidental ocurrida el miércoles en la ciudad de Alcanar. El líder religioso tiene un pasado de actividades ilegales, como el adoctrinamiento y envío de yihadistas suicidas a Irak y Siria. Ayer se identificó a un niño australiano que figuraba como desaparecido entre los 13 fallecidos en Barcelona.

"La capacidad de actuación de la célula terrorista ha quedado neutralizada a partir de las detenciones y de las personas que han resultado muertas en las diferentes acciones", señaló el responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn. El Ministerio del Interior español había sacado la misma conclusión el sábado, cuando se decidió mantener la alerta antiterrorista en el nivel cuatro de cinco —el mismo fijado desde junio de 2015— pese al peor atentado terrorista sufrido por España en más de diez años. El nivel 5 hubiera implicado movilizar al ejército y eso se consideró sin demasiado valor operativo y a la vez muy costoso.

El atropello masivo que mató a 13 personas en La Rambla, el paseo turístico por excelencia de Barcelona, y el que dejó otra víctima horas más tarde en la localidad costera de Cambrils son atribuidos a una célula de 12 islamistas de origen marroquí. En Cambrils, cinco terroristas fueron abatidos al ser interceptados por la policía catalana la noche del jueves, horas después después del terrible ataque en Barcelona. Ayer, un niño australiano de siete años que se daba por desaparecido tras el atropello apareció entre las víctimas mortales. La Protección Civil de Cataluña difundió la nacionalidad de tres víctimas identificadas, incluyendo un italiano, un belga y "un menor australiano (con doble nacionalidad británica)".

El grupo llevaba meses planeando "uno o más atentados" en Barcelona incluso con explosivos, explicó el jefe de la policía de Cataluña, Josep Lluís Trapero, pero la explosión fortuita de la vivienda que les servía de base en la localidad de Alcanar cambió sus planes. La casa explotó el miércoles, un día antes de los atentados. Las fuerzas de seguridad encontraron más de 100 garrafas de gas butano y material explosivo más sofisticado. Planeaban atentar "ese mismo día o algún día después y con la voluntad de hacer bastante más daño del que ya hicieron", agregó Trapero.

De los 12 yihadistas, cuatro están detenidos y aportaron algunas informaciones. Otros cinco fueron abatidos en Cambrils cuando se disponían a atacar a los peatones con cuchillos y hachas. La policía mantiene la búsqueda de tres personas, aunque "dos podrían estar muertas casi con total seguridad", detalló Trapero en alusión a los restos humanos encontrados en la casa de Alcanar.

El principal sospechoso sigue siendo Younes Abouyaaqoub, un marroquí de 23 años que sería el autor material del atropello en Barcelona. "No estamos en condiciones de afirmar que Youness es el conductor de la furgoneta, pero trabajamos en esa dirección", sostuvo el jefe policial. En cualquier caso, añadió, no es seguro que el sospechoso siga en España: "Si supiera que está en España y dónde, iríamos a buscarlo". El imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, salió de prisión en enero de 2012, . En Ripoll, donde ahora fueron detenidas tres personas, habría radicalizado a los jóvenes terroristas. No es claro si está prófugo o si es uno de los dos muertos en Alcanar. Entre los abatidos, figuran Moussa Oubakir, de origen marroquí nacido en Ripoll de sólo 17 años. Alquiló una de las dos van que usó el grupo con los documentos de su hermano mayor Driss, uno de los cuatro detenidos. Otro abatido en Cambrils es Mohamed Hychami, también marroquí, de 24 años y residente en Ripoll. Con su hermano, cayó abatido en Cambrils Omar Hychami. Entre los detenidos, además de Driss Oukabir, figuran Mohamed Aallaa, de 27 años, hermano de uno de los abatidos, Mohamed Chemial, de Melilla, herido grave en la explosión de Alcanar, y Salah El Karib, de 34 años, dueño de un locutorio.

España y Barcelona siguieron de duelo. El acto más importante de ayer se hizo en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, donde se celebró una misa "por la paz y la concordia". Acudieron el rey Felipe VI, el jefe de gobierno Mariano Rajoy y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, además de la plana mayor de los gobiernos de Cataluña y Barcelona.

Reiteran necesidad de poner barreras

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidió otra vez a las juntas locales de seguridad y los ayuntamientos que estudien "medidas pasivas de seguridad", es decir, "barreras arquitectónicas", como bolardos o maceteros, para evitar atentados. El ministro del Interior propuso que las mismas medidas que la Policía Nacional había recomendado en Navidad. El pedido de Zoido choca con el gobierno catalán. Es sabido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona descartaron estas barreras. Su ausencia facilitó sin dudas el éxito el ataque terrorista.