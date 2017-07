En medio de un raro incidente, el chavismo avanza sobre las instituciones

Venezuela vive en un clima enrarecido y violento. Ahora se sumó el extraño ataque de un helicóptero de un policía rebelde con granadas contra el Tribunal Supremo, lo que provocó denuncias del gobierno de Nicolás Maduro sobre intentos de golpe de Estado e informes de los medios oficialistas sobre un "ataque terrorista" que sería pergeñado "por la CIA". En ese contexto, el Tribunal Supremo de Justicia intenta anular a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la que ayer se declaró "en rebeldía" contra la Corte, lo que expandió el ya existente conflicto de poderes en Venezuela. Además, mientras el país comentaba la incursión del helicóptero, un grupo de militares liderados por un coronel entró en el Congreso y amenazó y maltrató al titular del Poder Legislativo. A todo esto debe sumarse la resonante declaración de Maduro del martes por cadena nacional, cuando afirmó que "lo que no se pudo con los votos, se hará con las armas". Una serie de situaciones inconcebibles en una democracia normal, condición que la Venezuela chavista ha perdido hace años.

"Escalada"

El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, condenó el ataque del helicóptero contra la sede del máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Interiores y llamó a los venezolanos a mantener la calma y estar alerta ante la "escalada". Otro general, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, culpó al policía Oscar Pérez, de pilotear la aeronave desde donde se realizó el "acto terrorista" y dijo a la televisión oficialista que están en búsqueda del policía y otros sujetos armados. Reverol indicó que se comprobó una "relación directa" delpolicía, que además es actor, con las "agencias de inteligencia" de Estados Unidos, pero no dio ninguna precisión al respecto. Poco después, el vicepresidente Tareck El Aissami anunció la localización en la población costera de Osma del helicóptero. La aeronave es del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde Pérez es un destacado oficial desde hace muchos años.

El extraño episodio, que para muchos opositores es una operación fabricada por los servicios de inteligencia del chavismo, tiene otra arista peculiar. El extravagante oficial Pérez se identifica en su cuenta de Instagram como "investigador, piloto de aeronaves y filántropo". Rubio y de ojos azules, bien del tipo estrella de Hollywood, protagonizó en 2015 la película "Muerte Suspendida", un filme de acción basado en el secuestro de un comerciante portugués en Caracas en 2012. Pérez no es cualquiera en el cuerpo de élite CICPC: es jefe de operaciones aéreas de la Brigada de Acciones Especiales de ese cuerpo, con 16 años de carrera en la institución. Un cargo jerárquico que, en el chavismo, no suele concederse a quien no haya dado muestras de fidelidad absoluta. "Soy piloto de helicóptero, buzo de combate y paracaidista. También soy padre, compañero y actor", se presentó ante la prensa antes del estreno de su película. Ha sido además instructor canino, entrenando a cachorros para detectar drogas y explosivos. Pero entre tantos coloridos antecedentes, Oscar Pérez no registra ningún contacto con la oposición o alguna declaración crítica, dato que avala las sospechas. En un video poco antes de su "ataque terrorista", se declaró en rebeldía y reclamó la renuncia de Maduro. Este no dudó en atribuir el ataque "a la CIA".

Coronel violento en el Congreso

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto complot y dijo a la cadena local Unión Radio que la coalición opositora se reuniría para analizar el caso. "Hay gente que dice es un «peine» (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real. Lo que sea es gravísimo. Todo apunta hacia el mismo lugar, que es que esta situación insostenible en Venezuela".

Borges venía de sufrir una nueva agresión de chavistas, pero esta vez no en la calle, como le ha ocurrido en el pasado, sino en la sede misma del Poder Legislativo. El jefe de la Guardia Nacional (GN), coronel Bladimir Lugo, a cargo de la custodia de la Asamblea Nacional, agredió la tarde del martes a Julio Borges, cuando le exigía explicaciones por las acciones violentas de los uniformados bajo sus órdenes dentro del recinto. En un video difundido en las redes sociales, el coronel le dice a Borges que no le importa si es el presidente del Parlamento, y seguidamente lo corre de un empujón. Lugo es un subalterno de Borges, titular del Legislativo que el militar debería custodiar.

Horas después del incidente, el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente controlado por el régimen, publicó una nueva sentencia. Amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar los casos de violaciones de derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público. En otras palabras, quitó sus atribuciones esenciales al Ministerio Público que dirige la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. Con otra sentencia, anuló l reciente nombramiento del vice fiscal general. Más tarde, El Tribunal Supremo prohibió hoy salir del país a Ortega Díaz, y ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Juristas dijeron que el dictamen abre el camino a la anulación y destitución de Ortega Díaz. "Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional", dijo en conferencia de prensa Ortega Díaz al objetar las sentencias de la Corte contra el Ministerio Público, y sostuvo que las "desconocemos". "El Tribunal Supremo de Justicia es de los principales actores que están derogando la Constitución, y esto no lo voy a permitir", indicó la fiscal al fustigar a los magistrados de la Corte a los que llamó "ilegítimos", y agregó que "no toleran una auditoría". Han sido nombrados en un procedimiento "exprés" por el régimen en diciembre de 2015, cuando perdió por amplísimo margen las elecciones legislativas. Como con el nuevo Congreso opositor iba a perder el poder de designar jueces supremos afines, realizó decenas de nombramientos de manera apresurada, sin cumplir con los requisitos mínimos.