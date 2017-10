Elecciones regionales con retrasos y muchas dudas en Venezuela

Venezuela pasó ayer por sus primeras elecciones de gobernadores en cinco años. Hubo incidentes y maniobras del Estado para retrasar y dificultar el voto, en especial en los distritos opositores. Se elegían 23 gobernadores, y a priori aparecía como favorita la oposición. Pero anoche los resultados se atrasaban y el organismo electoral está totamente en mano del régimen chavista del presidente Nicolás Maduro.

Unos 18 millones de venezolanos estaba convocados para elegir a los gobernadores de estados que en su mayoría han estado bajo el control del oficialismo durante más de una década. La votación comenzó a las 6 de la mañana y se extendendió por más de 12 horas en muchos casos, porque aún había electores en muchos centros de votación.

El régimen chavista exhibió un escenario de "total normalidad". El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, informó que sólo se habían reportado 26 delitos electorales de personas que destruyeron el material o la máquina de votación, o que presentaron una cédula de identidad falsa. Padrino López restó importancia a los incidentes y dijo que tuvieron un impacto "neutro".

El líder opositor Henrique Capriles, gobernador de Miranda reclamó al estatal Consejo Nacional Electoral (CNE) dejar solamente abiertos los centros electorales en los que queden electores. También exhortó al organismo eelectoral a "no retrasar la publicación de resultados hasta horas de la madrugada", algo que anoche todos sospechaban iba a ocurrir. "Dénselos al país a la hora que debe ser", enfatizó. A pesar de que se celebraron los comicios, Capriles aseguró que no hay democracia en Venezuela. "Las elecciones (de gobernadores) debieron ser en 2016 y las hicieron ahora por la presión. No se restituyó la democracia. Fueron un obstáculo más para recuperar la democracia, que no es solo votar", recalcó el gobernador.

Las tensiones en la oposición llegaron al extremo de romper la Mesa de Unidad Democrática (MUD), donde integrantes desecharon competir en las urnas en las condiciones que impone el régimen. Fue el caso de Voluntad Popular, del encarcelado Leopoldo López, o de María Corina Machado. Otros, aún con fuertes prevenciones al proceso, como Capriles, optaron por no dejar que el chavismo se quede con las 23 gobernaciones. El jefe del comando electoral oficialista, Jorge Rodríguez, exigió a la oposición que asuma los resultados de las elecciones "con nobleza", para evitarle "sufrimiento" al pueblo. "Llamamos a la oposición a que reconozcan los resultados, nosotros siempre lo hacemos. Hoy más que nunca vamos a reconocer los resultados", dijo Rodríguez