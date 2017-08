El Vaticano no reforzará la seguridad del Papa tras la amenaza de Estado lslámico

El Vaticano no cambiará la seguridad para los próximos eventos del Papa Francisco tras la difusión de un video en el que la filial del grupo Estado Islámico (EI) en Filipinas amenaza al Pontífice argentino, mientras que las autoridades italianas tampoco anunciaron refuerzos de la seguridad. Fuentes del Vaticano indicaron que "por el momento" no está previsto ningún cambio de protocolo en la seguridad para los próximos dos eventos masivos en los que estará presente el Papa, entre ellos el Angelus en plaza San Pedro de mañana. Lo mismo se aplica a la audiencia general del miércoles 30, la última antes del viaje que el pontífice hará a Colombia entre el 6 y el 11 de septiembre. "En el Vaticano no hemos detectado ninguna señal que nos haga preocuparnos más de la cuenta. No hemos incrementado las medidas de seguridad porque aquí es ya muy alta la vigilancia", aseguró la vicerrectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero. "El Papa no ha cambiado un ápice su agenda, ni la cambiará. Es más, continuará fomentando el diálogo, creando puentes, defendiendo la paz. Con musulmanes y cristianos", agregó.

Protección

"La Plaza de San Pedro, eso lo pueden comprobar todos los turistas y peregrinos, está siempre bien protegida. Y la Via della Conciliazione ya desde hace casi dos años está cerrada al tráfico. En otras palabras, la Santa Sede mantiene el mismo nivel de alerta, nada ha cambiado en los últimos días ni en los últimos meses", explicó García Ovejero. "A nosotros nos protegen hombres altamente cualificados y excelentemente bien formados. Nuestros cuerpos de seguridad, especialmente la Gendarmería Vaticana, están en contacto permanente con las fuerzas del Estado italiano y con los servicios de inteligencia de otros países", planteó la funcionaria vaticana", planteó.

Así, se mantendrán los controles con detectores de metales para la Plaza San Pedro y la prohibición de entrar con envases de vidrio al Angelus del domingo 27 y a la audiencia general del miércoles 30, incluidos la decenas de frascos de dulce de leche que cada miércoles llevan los fieles argentinos y quedan varados en los controles.

En la plaza San Pedro no se divisó ningún despliegue adicional de efectivos de seguridad. De hecho, en un día de sol radiante, apenas dos guardias suizos custodiaban la puerta que va a la residencia papal, en el denominado ingreso de "Sant'Uffizio" pese a la divulgación del video del Isis en Filipinas. En el video, un joven con la cara tapada apunta con un fusil a la cara de Bergoglio y rompe una foto con la cara del jesuita argentino. "Haremos más venganza. Estaremos en Roma, inshallah (si Dios quiere)", agrega en inglés uno de los yihadistas que se identifica como Abu Jindal desde la ciudad filipina de Marawi, centro de combates entre Isis y el ejército de ese país. En los alrededores del Vaticano, no hubo refuerzo de la seguridad más allá de la presencia permanente de Ejército, Policía, Carabineros y agentes de civil en la Plaza San Pedro y en la adyacente Plaza Pio XII, punto de entrada al Estado papal.

Roma, en calma

También la capital italiana amaneció ayer con total normalidad luego de la difusión del video, al igual que había ocurrido en diciembre de 2015 cuando otra facción del grupo islamista radical difundió en la web otra pieza de su autoría en la que se veía al Coliseo en llamas y un grupo de tanques avanzando hacia el monumento romano por excelencia.

A diferencia de otras ciudades europeas, Roma instaló en 2008 y reforzó hace dos años el dispositivo "calles seguras" que supone la presencia del Ejército en más de 140 puntos sensibles de la ciudad, como embajadas, iglesias icónicas, puntos turísticos e instituciones judías.

Además, luego del ataque que en julio inauguró en la ciudad francesa de Niza la serie de atropellos masivos con camiones en el Viejo Continente, las principales avenidas y lugares de concentración de turistas, como la Plaza del Popolo, Plaza Navona y la Via della Concilliazione, tienen bloques de cemento en sus orígenes que impiden el tránsito vehicular. De hecho, la semana pasada, durante la tradicional conferencia de prensa de la siesta de Ferragosto, el ministro del Interior Marco Minniti confirmó que el país no cambiará su nivel de alerta, actualmente en 2 (el más alto antes de "ataque en curso") y destacó la política de prevención de su cartera.

Expulsiones

En esa línea, en lo que va del año Italia expulsó a más de 70 personas en proceso de radicalización según la estadística oficial, muchos de ellos gracias a información de inteligencia obtenida en cárceles y la web, lugares que el propio premier Paolo Gentiloni definió cómo los dos principales centros de captación de personas por las organizaciones fundamentalistas.

Más allá de la tranquilidad y vigilancia en Roma, donde sí se anunciaron medidas extras de seguridad, aunque antes de conocerse el video del EI, es en Venecia, que desde el 30 de agosto acogerá el tradicional festival de cine. "Será un operativo de estilo del G-8: habrá francotiradores, agentes de civil, una zona roja, detectores de metales y un bloqueo del tránsito automotor con barreras de cemento armado", confirmó el jefe de la policía local Vito Danilo Gagliardi.

De todas formas, también antes de conocerse el video del grupo cercano al Isis, la Guardia Suiza, el cuerpo de elite encargado de la custodia del Papa Francisco, afirmó que es "cuestión de tiempo" que se produzca algún tipo de ataque en la capital italiana. "No es más que una cuestión de tiempo antes de que se produzca un atentado en Roma. Pero nosotros estamos preparados", admitió esta semana el comandante del cuerpo, Christoph Graf.

Barcelona marcha contra el terrorismo

Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, pidió ayer una participación multitudinaria en la manifestación de hoy en Barcelona, para expresar el "amor" a esta ciudad enlutada por el atentado yihadista. En pleno enfrentamiento con el gobierno regional, que quiere celebrar un referéndum para separarse de España, el líder conservador felicitó a la policía catalana por su "enorme trabajo".

En los últimos días, sindicatos de la Guardia Civil y la policía habían acusado a los Mossos dEsquadra de excluirlos de la investigación por motivos políticos. Rajoy recordó que "el núcleo básico de la célula" autora de los ataques en Barcelona y Cambrils fue "completamente desarticulado en apenas 100 horas". "Ello dice mucho de la preparación y capacidad de los Mossos", a los que extendió su felicitación, junto a la policía y la Guardia Civil.

El dirigente aprovechó su comparecencia de prensa tras el consejo de ministros para "animar a todo el mundo a participar en la manifestación de hoy en Barcelona", en repulsa a los ataques yihadistas. "Allí, con toda la sociedad catalana y toda España (...) volveremos a dar un mensaje claro de unidad y de repulsa al terrorismo y de amor a la ciudad de Barcelona", dijo Rajoy respecto a la concentración, en la que estará junto con el rey Felipe VI, el presidente regional catalán Carles Puigdemont, y muchos otros dirigentes políticos.

Rajoy mantiene una tensa relación con el gobierno nacionalista catalán, decidido a convocar el 1º de octubre una consulta de autodeterminación. Pese a la tensión política, Rajoy afirmó ayer que en la investigación de los atentados hubo una colaboración "fluida y constante", tanto a nivel político, con el gobierno catalán, como a nivel "técnico" entre cuerpos policiales. Según Rajoy, "la unidad de los demócratas frente al terrorismo provoca la desesperanza de los criminales", y "es lo que evita que las sociedades democráticas se desestabilicen cuando se producen este tipo de ataques".