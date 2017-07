El suplicio del pueblo venezolano en tres meses de protestas contra Maduro

Venezuela está semiparalizada. Disturbios que dejan al menos 85 muertos, vías cerradas, estudiantes sin clases, comercios vacíos y ladrones que aprovechan el caos marcan la cotidianidad en tres meses de protestas contra el presidente Nicolás Maduro. El Observatorio de Conflictividad Social (OVCS) contabiliza unas 2.700 manifestaciones desde el 1º de abril, lo que complica aún más a una población que ya lidia con la falta de alimentos y medicinas, la inflación y la criminalidad. Aquí cinco testimonios:

• En la ruina. "Se llevaron absolutamente todo", cuenta con desazón Ricardo Rivas, dueño de una carnicería saqueada la noche del 16 de mayo en San Cristóbal (Estado Táchira, oeste), junto con otros 20 comercios. Visitaba a su madre cuando lo llamaron por teléfono para decirle que hombres armados destrozaron, en hora y media, el esfuerzo de años. Se llevaron toda la carne y también cuchillos, molinos, cámaras, computadoras. Solo quedaron las heladeras. "Me dio ganas de cerrar e irme, pero soy de los que cree que uno debe quedarse y luchar", dijo el comerciante de 29 años, quien puso en venta su camioneta y despidió a la mitad de los empleados para mantenerse a flote.

En los dos primeros meses de manifestaciones se registraron 157 saqueos o intentos de saqueo, según el OVCS. La cifra sigue aumentando y agrava la escasez. Venezuela perdió el 70% de sus empresas en la última década y las que quedan funcionan al 30% de su capacidad, según la patronal Fedecámaras.

• Menos clientes, menos pan. Desde su panadería, Daniel Dacosta ve a encapuchados listos para una nueva batalla campal con policías y militares en Altamira, sector acomodado de Caracas con constantes disturbios. Cerró el comercio una vez más.

Las protestas empeoraron el desabastecimiento de harina, obligando a este portugués de 64 años a despedir a dos trabajadores y reducir horarios. El negocio funciona al 50%. "Los clientes no llegan, la situación es explosiva", sostiene. La "gente tiene miedo a salir por las bombas lacrimógenas y los malandros (delincuentes)" que pescan en río revuelto.

María Carolina Uzcátegui, presidenta de la gremial venezolana Consecomercio, dijo que las pérdidas son "cuantiosas", pues las manifestaciones afectan a los principales centros empresariales y financieros. Si la tensión se mantiene hasta el último trimestre, el PIB se contraería 9% en 2017 frente a una previsión original de -4,3%, indicó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica. Pero "hay que seguir palante (adelante)", afirma Dacosta.

• Frenazo en seco. Jean Carlo Ponce debe ingeniárselas para esquivar barricadas con su taxi. Los días de manifestaciones la clientela disminuye y queda hasta dos horas parado. "Cuando termina la protesta, todo el mundo se va y uno queda a la deriva, entonces es mejor no seguir aquí a riesgo de que le roben a uno el vehículo o la plata", cuenta. "Tratamos de irnos a zonas donde no haya riesgo de que nos quemen el taxi", sostiene Jean Carlo. Solo una llanta cuesta lo que gana en un mes.

Durante las movilizaciones casi diarias cierran hasta 30 estaciones del metro, pero no se beneficia. El servicio de taxi, se lamenta, es impagable para la mayoría por la inflación, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta en 720% para 2017. Según la ONG Cenda, una familia necesita siete ingresos mínimos para cubrir la canasta básica. El gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuye la debacle a una "guerra económica" para derrocarlo.

• Aulas vacías. Estudiante de idiomas en una de las principales universidades privadas, Laura Doffiny pierde semanalmente hasta tres días de clases ante la imposibilidad de movilizarse. Algunos profesores optaron por sesiones virtuales y sabatinas. "Debería tener 10 clases presenciales a la semana y termino teniendo tres o cuatro", dice la joven de 21 años.

Además, la universidad declaró tres días de duelo tras la muerte de su estudiante Juan Pernalete en abril pasado durante una protesta, y los exámenes se retrasaron. "Hay una materia —de cinco en total— en la que no he tenido ni una clase", comenta Laura, quien admite que la calidad de la enseñanza desmejora. Si no tiene clase, va a manifestar. A veces las evaluaciones coinciden con las protestas y, a regañadientes, cumple el deber académico. Algunos alumnos discuten con los profesores y entre sí. "Venezuela necesita profesionales, no mártires", señala una pancarta en su universidad.

• Triple calvario. Karelis Rojas recibe el impacto de las protestas por partida triple: como ama de casa, trabajadora y manifestante. Sus hijos —una niña de doce y un niño de cinco años— dejaron de estudiar durante tres semanas por disturbios en el oeste de Caracas, la capital venezolana. Aunque dos cuadras separan su casa de los colegios, hay riesgos. "La gente que vive cerca de las escuelas avisa (por WhatsApp) si hay tanquetas o no, si están cerrando las calles. Y así decidimos si los llevamos a clase", dijo esta madre soltera de 37 años.

Los gases lacrimógenos han penetrado su departamento, debiendo encerrar a los niños en un o de los cuartos. Los vecinos hacen vigilias por temor a partidarios del gobierno supuestamente armados que "marcaron" el edificio como refugio de "guarimberos" (manifestantes violentos). Esto deja secuelas en el menor, a quien debió llevar al psicólogo. "El miedo, la zozobra que uno tiene, lo afectó", relata la mujer.

Karelis vio desplomarse a la mitad las ventas de prendas de mujer que diseña. "La gente lo menos que quiere en este momento es comprar ropa, busca tener su plan de contingencia por si pasa algo", dice. Pese a las desdichas, se niega a quedarse en casa llorando: "La forma de mostrar mi descontento es salir a la calle", aseguró.

Provocación

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó ayer que su homólogo Nicolás Maduro busca un conflicto externo para "desviar la atención" de los problemas internos que afectan a Venezuela. Santos hizo el comentario tras las críticas que realizó el venezolano durante un acto el viernes, en el que afirmó que Santos es "un fracasado e hipócrita" que tiene a Colombia "en la miseria". "No le voy a responder a Maduro porque lo que él quiere es buscar algún conflicto en el exterior para desviar la atención de sus problemas internos", dijo Santos.