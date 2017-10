El secesionismo apunta a la calle y al extranjero

El apoyo internacional no llega, las empresas huyen de la región por la incertidumbre y la cuenta atrás para una intervención del Estado en Cataluña avanza. En esa encrucijada, los independentistas plantean su lucha en dos escenarios: las calles y los medios extranjeros. El objetivo es reforzar la imagen de un pueblo catalán sometido que se rebela ante un Estado español opresor, para conseguir así el ansiado apoyo internacional —por ejemplo con la implicación de un mediador extranjero— que presione a Madrid a negociar con el gobierno de Carles Puigdemont. El discurso que quiere difundir el secesionismo quedó claro ayer con un video titulado "Help Catalonia. Save Europe" (Ayuden a Cataluña, salven a Europa), en el que una mujer con ojos llorosos y voz quebrada denuncia que los valores pacifistas de la región son atacados por España. El argumento gira en torno al referéndum soberanista no autorizado del 1º octubre en Cataluña, los intentos de Mariano Rajoy por impedirlo y los incidentes registrados cuando la policía intervino para frenar la votación y dejó cientos de heridos. "Por favor, no mires a otro lado. Lo que ocurre aquí no es un asunto interno de España. Atañe a todo ciudadano europeo", dice la mujer con dramatismo. "Comparte este video con amigos, familia y autoridades. Antes de que sea muy tarde, ayuda a Cataluña, salva a Europa".

El video, inspirado en otro difundido por el gobierno de Ucrania durante las protestas del "Euromaidan" en 2013, se convirtió en el más comentado de España en Twitter, donde se alternaron elogios al tono emocional de la cinta con críticas a las falsedades que incluye. La imagen de una Cataluña sometida contrasta con la de una región rica y con alto grado de autonomía en uno de los países más descentralizados de Europa. La mujer no aclara que la intervención policial se dio por orden judicial debido a que el referéndum fue declarado ilegal (y no por Rajoy, como dice el video). Habla también de arrestos sin orden judicial —los que se produjeron la tenían—, dice que "la policía española usó un grado de fuerza nunca antes visto en la UE" y apunta que un 90 por ciento votó por la independencia, sin recordar que los partidarios del "no" boicotearon la consulta por ilegal y que son más de la mitad de los catalanes. Matices que un espectador extranjero probablemente desconozca. El video menciona la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, jefes de las entidades civiles secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium, por sedición.

Un hito en la crisis que podría alimentar el segundo frente al que se aferra ahora el independentismo: la calle. Ambas entidades civiles son las organizadoras de la masivas marchas soberanistas en Cataluña. El balón de oxígeno llegaría al líder catalán en el momento más necesario: mañana vence el ultimátum de Rajoy para volver a la legalidad. Si lo evita, como parece, Madrid intervendrá en la autonomía catalana con el posible objetivo de convocar elecciones en la región.

Pablo Sanguinetti

DPA