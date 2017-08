El presidente de Colombia fue citado por el caso Odebrecht

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y parte de su gabinete declararán ante un alto tribunal por pedido de un senador oficialista que está preso por su presunta relación con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. "El gobierno está presto a dar respuesta a lo que la Justicia requiera (...) y atenderá, como debe ser en un Estado democrático, los requerimientos de la Justicia", dijo ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera. La Corte Suprema aceptó un pedido de la defensa del congresista Bernardo Elías para que Santos rinda su versión, según un documento judicial citado por la prensa.

La solicitud incluye además a algunos de sus ministros, ex ministros y al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Rivera agregó que el gobierno aguardará la notificación de la Justicia. El mandatario y sus colaboradores deberán declarar sobre la adjudicación, en 2014, de un contrato a Odebrecht para la construcción de una vía.

Según la fiscalía, la empresa obtuvo la obra mediante el pago de sobornos. Elías, un influyente senador oficialista, fue detenido capturado el jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas.

El legislador está bajo sospecha por supuestamente ser "beneficiario" del pago de coimas de la constructora. Por este mismo caso, la fiscalía pidió la investigación de otros tres senadores.

Odebrecht, inmersa en un escándalo global de corrupción, reconoció ante el gobierno de Estados Unidos haber otorgado 11,1 millones de dólares en sobornos en Colombia. Según la fiscalía colombiana, las coimas superarían los 27,7 millones de dólares.

Por estos hechos están presos el ex viceministro de Transporte Gabriel García y el ex senador Otto Bula. La máxima autoridad electoral colombiana investiga la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos y de Oscar Iván Zuluaga, su rival en las elecciones de 2014 por el derechista Centro Democrático, que lidera el ex presidente y senador Alvaro Uribe.