El fin de una carrera de obstáculos de 5 años

Ayer terminaron casi nueve meses de negociaciones después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc. Los hitos más importantes del complejo proceso negociador se extienden casi cinco años.

En octubre de 2012 se instala la mesa de negociación en Oslo, Noruega y en noviembre arranca en firme la negociación en La Habana

En 2013 se logran preacuerdos en tres de los seis puntos pactados: reforma agraria, participación en política de los guerrilleros y el abandono del narcotráfico por las Farc. En junio de 2014, Santos es reelegido para un segundo mandato (2014-2018) con el compromiso de "lograr la paz para Colombia".

Finalmente llega 2016. En enero, la ONU acepta supervisar la implementación del acuerdo de paz. Las partes anuncian el alto el fuego bilateral y definitivo el 22 de junio en un acuerdo que prevé la entrega de armas y garantías de seguridad. En julio, ante amenazas de frentes de no acatar el acuerdo, el mando de las Farc advierte que no permitirá disidencias. El 26 de septiembre es una fecha histórica: Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", firman el acuerdo de paz en Cartagena de Indias. Pero este hito queda oscurecido cuando el 2 de octubre se realiza un referéndum que da la victoria al "no"por 50,23 por ciento a 49,76 por ciento. Días después,se otorga el Nobel de la Paz a Santos. El 24 de noviembre, Santos y Timochenko firman un nuevo acuerdo, que incluye 56 cambios con respecto al anterior. El Congreso ratifica el nuevo acuerdo de paz, que no se somete esta vez a referendo.

En febrero de 2017, las Farc terminan la concentración en las 26 zonas, un mes y medio después de lo establecido por el cronograma del acuerdo y culpa al gobierno por retrasos del gobierno en el acondicionamiento de dichos lugares. En marzo, la ONU comienza el registro de las armas de 6.803 guerrilleros. En abril el Congreso aprueba la participación en política de las Farc.