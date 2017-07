El ex presidente Correa dejó Ecuador y se fue a vivir a Bélgica

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa se despidió de sus compatriotas y viajó a radicarse en Bélgica, de donde es oriunda su esposa. Antes de partir dio un mensaje en el que destacó que tras su administración queda "un país transformado, pero aún en proceso" luego de sus 10 años de gobierno, y con cuestionamientos a su sucesor, Lenín Moreno, con quien exhibieron diferencias en los últimos días. Moreno es de su propio partido, pero marcó diferencias con el estilo confrontativo y de violencia verbal que caracterizó la década de gobierno de Correa.

"Llegó el día, patria querida. Debo partir. Dejamos un país transformado pero aún en proceso. Lo sembrado es tanto y tan profundo que no debemos temer por lo efímero que se llevará el viento", remarcó Correa en Twitter. Escribió además que "nada de lo mediocre y desleal permanecerá" y subrayó que "el país ya conoció lo grande, lo correcto, lo bien hecho". "El país tiene hoy memoria e inteligencia colectiva. ¡Hasta la victoria siempre!", finalizó.

Correa se quedará un tiempo indefinido en Bélgica, para cumplir con una promesa que, según contó, le hizo a su esposa, Anne Malherbe, para cuando terminara su gestión, algo que ocurrió finalmente el pasado 24 de mayo. Su viaje ha provocado renovadas muestras de apoyo entre sus seguidores más acérrimos del movimiento Alianza País y convocó a una concentración para despedirlo en el aeropuerto, donde se juntaron con carteles y banderas del oficialismo y de Ecuador.

Pero también grupos de oposición hicieron convocatorias similares a través de las redes sociales para protestar contra su gestión. Poco antes, el presidente deEcuador, Lenín Moreno, aseguró que, aunque con "un cambio de estilo", continúa en el país la "revolución" que enarboló Correa. Moreno aprovechó la tradicional ceremonia de cambio de guardia, que cada lunes se realiza en el palacio presidencial, para agradecer a su antecesor. "A nombre del pueblo ecuatoriano: Rafael que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga y que bendiga a toda tu familia", dijo Moreno. Antes de terminar su mensaje, el mandatario pidió a los asistentes al cambio de guardia un "aplauso cariñoso" para el ex presidente: "Mucho éxito y hasta la vuelta compañero", finalizó.

La televisión transmitió imágenes de personas en la Plaza de la Independencia que, con un cartel en el que aparecía la foto de Correa, le gritaban "traidor" a Moreno, posiblemente porque abrió un proceso de diálogo con amplios sectores, incluidos algunos con los que Correa tuvo ásperas diferencias. Moreno marcó diferencias con el estilo confrontativo de Correa desde la campaña electoral, y dijo desde su victoria electoral que daría a Ecuador otro estilo de gobierno. Ayer, antes de viajar, Correa avivó esas diferencias: "Yo estoy seguro que el 2 de abril derrotamos a la oposición; no estoy muy seguro de si venció la Revolución Ciudadana. Que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones y el entreguismo", disparó el ex mandatario, aunque sin mencionar a su sucesor. El mes pasado, Moreno entregó en comodato por un siglo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) la sede que la organización tiene en Quito y que Correa pretendió convertir en casa para jóvenes sin familia. La Conaie mantuvo una dura confrontación con Correa.