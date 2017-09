El chavismo le prohibió salir del país a Lilian Tintori viajar

Una de las activistas más destacadas de Venezuela sufrió ayer el decomiso de su pasaporte y la prohibición de salir del país para sostener reuniones previstas con gobernantes europeos, en un nuevo revés para los intentos de la oposición de generar presión internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lilian Tintori publicó una foto en Twitter de ella en el aeropuerto internacional de Maiquetía (cerca de Caracas) sosteniendo un documento de las autoridades migratorias que ordena confiscarle el pasaporte, antes de abordar un vuelo vespertino para asistir, según dijo, a una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron el lunes.

No se le dio ninguna explicación, pero el viernes se le ordenó comparecer ante un juez el martes próximo para responder preguntas sobre una suma importante de dinero en efectivo hallada en su vehículo. Tintori, esposa del conocido activista opositor detenido Leopoldo López, dijo que también tenía reuniones previstas con los gobernantes de Alemania, España y el Reino Unido. escribió Tintori en Twitter. "Queda claro que la dictadura me prohibió salir del país para que no denunciara ante el mundo la crisis que estamos viviendo", escribió Tintori en Twitter.

Investigación

El viernes, Tintori fue informada de que estaba siendo investigada después de que las autoridades descubrieran en su automóvil, estacionado en la casa de su suegra, unos 200 millones de bolívares (alrededor de 60.000 dólares al tipo de cambio oficial más bajo del país o 10.000 dólares a la tasa de cambio en el mercado negro, ampliamente utilizada). Denunció que la investigación fue motivada políticamente, señalando en un video que no es un delito portar dinero. Dijo que esa suma era para pagar emergencias familiares, como la hospitalización de su abuela de 100 años de edad. Añadió que tenía una suma tan grande debido a la inflación galopante que ha pulverizado la moneda venezolana y porque ningún banco local aceptaba abrirle una cuenta a una detractora tan franca del gobierno chavista de Nicolás Maduro.

Aunque no está claro de qué posible delito está siendo investigada Tintori, algunos partidarios del gobierno la han acusado de usar los fondos para financiar "terrorismo" —un término que usan con frecuencia para describir las protestas violentas que han sacudido a Venezuela—, pero no han presentado evidencia alguna.

Tarek William Saab, a quien la Asamblea Constituyente —que apoya al gobierno— designó para reemplazar a la fiscal general venezolana, después de que ella fuera destituida recientemente, dijo el jueves que el caso de Tintori estaba siendo investigado pero no proporcionó detalles. La oficina de Saab dijo que también estaba investigando a dos ejecutivos del Banco Occidental de Descuento en relación con el caso por supuestamente desviar fondos del banco para beneficio propio y de terceros.

Tintori insistió que el viaje, cuya preparación demandó dos meses, continuará a pesar de que ella no puede viajar y sugirió que otros miembros de la oposición ocupen su lugar en las reuniones. La agenda del presidente del gobierno español Mariano Rajoy incluye para el martes una reunión con Tintori y el presidente del Congreso, el diputado opositor Julio Borges. "Ni la cárcel va a detener nuestra denuncia", dijo luego en conferencia de prensa. "Pueden hacer lo que quieran, pero no pueden tapar la crisis que vive nuestro país".

Reacciones

Tintori describió su viaje a Europa como "una gira internacional muy importante". Uno de los primeros en reaccionar ante la noticia de la prohibición de salida de Venezuela de Tintori fue Macron, quien le mandó un mensaje de apoyo. "Esperamos a Lilian Tintori en Europa. La oposición venezolana debe permanecer libre", indicó el presidente francés en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Del mismo modo, Rajoy consideró "lamentable" la decisión de las autoridades venezolanas."Pueden encerrar a las personas pero no a los ideales. Libertad para Venezuela", escribió en un mensaje firmado y publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

El pasaporte de Tintori fue remitido al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, según se lee en el acta. La esposa de López —quien cumple en arresto domiciliario una condena de casi 14 años de cárcel— estuvo acompañada en el aeropuerto por los embajadores de España, Alemania e Italia en Caracas, países cuyos jefes de gobierno la habían invitado para una serie de reuniones sobre Venezuela. Junto a una foto con los diplomáticos, Tintori escribió que los embajadores fueron "testigos de este atropello de la dictadura".